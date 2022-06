Společnost Apple na dnešní konferenci Worldwide Developers Conference 2022, zkráceně WWDC 2022 představila své nové operační systémy iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura a watchOS 9 a v tomto článku se budeme zabývat právě mobilním operačním systémem, který přináší několik podstatných změn.

Systém iOS 16 oficiálně představen

Jablečná společnost dala velký prostor zamykací obrazovce, na které trávíme hromadu času. Vůbec poprvé v historii si ji budou uživatelé moci přizpůsobit k obrazu svému, ať už jde o styl písma či barvu. Nechybí ani hromada nových tapet. Rovněž bude možné přidávat nejrůznější widgety a dokonce nastavit si více zamykacích obrazovek pro každý z režimů Soustředění, díky čemuž se přizpůsobí celý systém tomu, na co právě chcete být zaměření.

Poznámka redakce Android a iOS jsou bezesporu největší mobilní platformy na trhu. Proto i přesto, že se primárně zaměřujeme na první zmíněný systém je důležité konkurenci sledovat a tak vás pravidelně informujeme také o novinkách z jablečného světa.

New iOS 16 Lockscreen Revealed

U zamykací obrazovky ještě zůstaneme. Notifikace se totiž budou zobrazovat tak, aby byla stále vidět tapeta. Budou se tedy zobrazovat ve spodní části displeje. Novinkou je také tzv. Live activities, malý widget, který zobrazuje třeba sportovní událost, respektive aktuální výsledek či minutu.

Novinek se dočkala také aplikace Zprávy. Nově je možné upravovat překlepy v již odeslané zprávě či je kompletně smazat. Apple zapracoval rovněž na strojovém učení a funkce Live Text, která umožňovala vyjmout text z fotografií míří i do videí. Hovořilo se také o Apple Pay, respektive novém Apple Pay Later, díky kterému bude možné platbu rozdělit do čtyř splátek bez poplatků a dalších úroků.

Rodiny které mají okolo Applu postavený ekosystém potěší také sdílená knihovna v iCloudu, ke které může mít přístup až šest příslušníků. Návrhy pro sdílení se budou zobrazovat v případě, že budete poblíž svých blízkých, tudíž bude systém předpokládat, že fotíte něco, co by měli vidět i ostatní.

Nový update dává Huawei Watch GT 3 skvělou ovládací funkci čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

iOS 16 bude možné nainstalovat na telefony iPhone 8 či novější. Příští měsíc začne veřejný betatest, hotová verze dorazí společně s novými iPhony v září.

Jaký máte názor na nový systém od Applu?

Zdroj: Apple