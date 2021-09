Instagram umožní sledování oblíbených. Bylo na čase

Už je to pár let, co sociální síť Instagram přešla na zobrazování příspěvků na základě toho, jak rozhoduje algoritmus. Ten nám ukazuje fotky a videa podle jeho vlastní definice, co bychom asi mohli chtít zrovna vidět. Spousta lidí tento princi pochopitelně nesnáší, stejně jako na Facebooku. Právě od svého staršího a většího kolegy se ale Instagram začíná učit jednu šikovnou možnost. Sledování oblíbených uživatelů, jejichž příspěvky se budou zobrazovat častěji a nahoře.

#Instagram keeps working on "Favorites" 👀 Here are more details on how it works 👇🏻 pic.twitter.com/Kt1nymVK1k — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 11, 2021

Facebook už delší dobu nabízí u stránek, skupin či uživatelů možnost zvýhodnit jejich příspěvky v algoritmu tak, aby se mohly zobrazovat třeba okamžitě a hned nahoře. Tuto funkci jsme mimochodem zařadili i do našeho dřívějšího návodu, jak efektivně sledovat Svět Androida mimo hlavní web. Podobný princip teď začíná interně testovat i Instagram. Položku, která je v originále běžně nazvaná jako Favorites, objevil v menu například vývojář Alessandro Paluzzi. Můžete se mrknout na jeho Tweet, do kterého vložil několik snímků obrazovky.

Je z nich zřejmé, že sledování oblíbených účtů povede právě k zobrazování obsahu výše v kanálu příspěvků. Zatím není jasné, kolik profilů půjde takto přidat a Instagram ani oficiálně neoznámil, kdy má být novinka naplno zavedena.

Jak vnímáte zobrazovací algoritmy na sociálních sítích?

Zdroj: @alex193a