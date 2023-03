Instagram nás brzy zavalí reklamou. Je to ještě únosné?

Společnost Meta brzy zavede na svou jednu z nejpopulárnějších sociálních sítí další formu reklamy. Hovoříme o Instagramu, přičemž reklama se dostane do výsledků vyhledávání. Změna je zatím ve fázi testování, ale Instagram ji plánuje v příštích měsících spustit plošně.

Na to jak budou fungovat v praxi si ještě ale nějakou dobu počkáme. V příspěvku Instagramu se však uvádí, že reklamy mají oslovit uživatele, kteří vyhledávají obsah, firmy a produkty. Mluvčí Instagramu, Shenny Barboza mezitím webu The Verge sdělil, že se reklamy zobrazí u výrazů, které mají spadat do komunitních a doporučujících zásad.

Kromě reklam ve výsledcích vyhledávání zavádí Instagram také zcela nový typ reklam, které budou chodit jako push notifikace. Tyto reklamy umožňují uživatelům připomínat si nadcházející události a důležité termíny. To se může hodit pro uživatele, kteří se chtějí například připomenout premiéru oblíbeného televizního seriálu. Notifikace vám může přijít buď den před před událostí, 15 minut před nebo přímo v době konání.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Co říkáte na chystané reklamy na Instagramu?

Zdroj: The Verge