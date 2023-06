Jak známo, obsah na většině klasických sociálních sítí řídí algoritmy, které na základě různých parametrů vybírají, co se nám zobrazí. Tato praxe má řadu praktických výhod i dost velkých nevýhod. A to jak pro tvůrce, tak i konzumenty. Pokud se teď zaměříme na první skupinu a sociální síť Instagram, naskýtá se v tomto ohledu aktuálně nevšední pohled do zákulisí. Přímo Adam Mosseri, šéf této sítě, publikoval obsáhlý článek, který vysvětluje, co a jak publikované příspěvky (ne)zvýhodňuje, řadí a třídí.

Pravidla řazení příspěvků v hlavním kanále na Instagramu

Vaše činnost . Příspěvky, které se vám líbily, které jste sdíleli, uložili nebo komentovali, pomáhají algoritmu pochopit, co by vás mohlo zajímat.

. Příspěvky, které se vám líbily, které jste sdíleli, uložili nebo komentovali, pomáhají algoritmu pochopit, co by vás mohlo zajímat. Informace o příspěvku . Jedná se o signály jak o tom, jak je příspěvek populární – vzpomeňte si, kolika lidem se líbil a jak rychle lidé příspěvek lajkují, komentují, sdílejí a ukládají -, tak i o přízemnější informace o samotném obsahu, jako je datum zveřejnění a případné umístění.

. Jedná se o signály jak o tom, jak je příspěvek populární – vzpomeňte si, kolika lidem se líbil a jak rychle lidé příspěvek lajkují, komentují, sdílejí a ukládají -, tak i o přízemnější informace o samotném obsahu, jako je datum zveřejnění a případné umístění. Informace o osobě, která příspěvek zveřejnila . Pomáhají získat představu o tom, jak zajímavá pro vás daná osoba může být, a zahrnuje signály, jako kolikrát lidé s danou osobou v posledních několika týdnech komunikovali.

. Pomáhají získat představu o tom, jak zajímavá pro vás daná osoba může být, a zahrnuje signály, jako kolikrát lidé s danou osobou v posledních několika týdnech komunikovali. Vaše historie interakcí s danou osobou. Zohledňuje, jaký je váš obecný zájem o zobrazení příspěvků od dané osoby. Příkladem může být to, zda si navzájem komentujete příspěvky.

Například příspěvky, které vidíte ve svém kanálu, jsou určeny vaší předchozí aktivitou a také interakcemi s osobou, která příspěvek vytvořila. Příběhy jsou určovány podobnou taktikou: například jaká je pravděpodobnost, že jste s danou osobou přátelé nebo příbuzní. Doporučení v sekci Prozkoumat se zatím řídí odlišným přístupem. Ta jsou založena na příspěvcích, které jste v minulosti lajkovali, ukládali, sdíleli a komentovali, ale je pravděpodobnější, že tyto příspěvky pocházejí od lidí, se kterými jste neinteragovali.

Pravidla řazení Stories / Příběhů na Instagramu

Historie prohlížení. Ta zjišťuje, jak často si prohlížíte příběhy účtu, aby mohl Instagram upřednostnit příběhy z účtů, o kterých si myslí, že je nechcete zmeškat.

Ta zjišťuje, jak často si prohlížíte příběhy účtu, aby mohl Instagram upřednostnit příběhy z účtů, o kterých si myslí, že je nechcete zmeškat. Historie zapojení . Tato položka se zabývá tím, jak často se zapojujete do příběhů daného účtu, například posíláte lajky nebo DM.

. Tato položka se zabývá tím, jak často se zapojujete do příběhů daného účtu, například posíláte lajky nebo DM. Blízkost. To se dívá na váš celkový vztah s autorem a na to, jak pravděpodobné je, že jste s ním spojeni jako přátelé nebo rodina.

Hlava Instagramu v prvé řadě upozorňuje, že neexistuje jediný algoritmus, který by dohlížel na to, co lidé v aplikaci dělají. Vysvětluje, že existuje více algoritmů a shromažďovacích systémů, které jsou zodpovědné za různé sekce aplikace, jako je Prozkoumat, Reels, Příběhy a Vyhledávání. Dodává, že každý algoritmus používá množství signálů, které určují, jak se obsah zobrazí každému uživateli.

Pravidla řazení příspěvků v kanálu Prozkoumat na Instagramu

Informace o příspěvku . Zde se posuzuje, jak populární se příspěvek zdá být. Jedná se o signály typu kolik a jak rychle ostatní lidé příspěvek lajkují, komentují, sdílejí a ukládají. Tyto signály mají v sekci Prozkoumat mnohem větší význam než v Kanále nebo ve Stories.

. Zde se posuzuje, jak populární se příspěvek zdá být. Jedná se o signály typu kolik a jak rychle ostatní lidé příspěvek lajkují, komentují, sdílejí a ukládají. Tyto signály mají v sekci Prozkoumat mnohem větší význam než v Kanále nebo ve Stories. Vaše aktivita v aplikaci Prozkoumat . Jedná se o signály, jako jsou příspěvky, které se vám líbí, které jste uložili, sdíleli nebo komentovali, a jak jste v minulosti s příspěvky v Prozkoumat interagovali. Pokud jste interagovali s určitým typem příspěvku, snaží se vám Instagram zobrazit další obsah podobný původnímu příspěvku, se kterým jste interagovali.

. Jedná se o signály, jako jsou příspěvky, které se vám líbí, které jste uložili, sdíleli nebo komentovali, a jak jste v minulosti s příspěvky v Prozkoumat interagovali. Pokud jste interagovali s určitým typem příspěvku, snaží se vám Instagram zobrazit další obsah podobný původnímu příspěvku, se kterým jste interagovali. Vaše historie interakcí s osobou, která příspěvek zveřejnila . S největší pravděpodobností příspěvek sdílel někdo, o kom jste nikdy neslyšeli, ale pokud jste s ním interagovali, dává to představu o tom, jak moc vás to, co sdílel, může zajímat.

. S největší pravděpodobností příspěvek sdílel někdo, o kom jste nikdy neslyšeli, ale pokud jste s ním interagovali, dává to představu o tom, jak moc vás to, co sdílel, může zajímat. Informace o osobě, která příspěvek zveřejnila. Jedná se o signály typu kolikrát lidé s danou osobou v posledních několika týdnech interagovali, které pomáhají najít zajímavý obsah od široké škály lidí.

Například příspěvky, které vidíte ve svém kanálu, jsou určeny vaší předchozí aktivitou a také interakcemi s osobou, která příspěvek vytvořila. Příběhy jsou určovány podobnou taktikou: například jaká je pravděpodobnost, že jste s danou osobou přátelé nebo příbuzní. Doporučení v sekci Prozkoumat se zatím řídí odlišným přístupem. Ta jsou založena na příspěvcích, které jste v minulosti lajkovali, ukládali, sdíleli a komentovali, ale je pravděpodobnější, že tyto příspěvky pocházejí od lidí, se kterými jste neinteragovali.

Pravidla řazení Reels na Instagramu

Vaše aktivity . Záleží třeba na tom, která videa jste v poslední době lajkovali, ukládali, znovu sdíleli a komentovali. Tyto signály pomáhají pochopit, jaký obsah by pro vás mohl být relevantní.

. Záleží třeba na tom, která videa jste v poslední době lajkovali, ukládali, znovu sdíleli a komentovali. Tyto signály pomáhají pochopit, jaký obsah by pro vás mohl být relevantní. Vaše historie interakce s osobou, která příspěvek zveřejnila . Stejně jako v případě služby Explore je pravděpodobné, že video vytvořil někdo, o kom jste nikdy neslyšeli, ale pokud jste s ním komunikovali, dává to představu o tom, jak vás může zajímat to, co sdílel.

. Stejně jako v případě služby Explore je pravděpodobné, že video vytvořil někdo, o kom jste nikdy neslyšeli, ale pokud jste s ním komunikovali, dává to představu o tom, jak vás může zajímat to, co sdílel. Informace o videu . Jedná se o signály o obsahu ve videu, jako je zvuková stopa nebo vizuální prvky ve videu, a také o popularitu.

. Jedná se o signály o obsahu ve videu, jako je zvuková stopa nebo vizuální prvky ve videu, a také o popularitu. Informace o osobě, která video zveřejnila. Instagram zohledňuje signály popularity, jako je počet sledujících nebo úroveň zapojení, aby pomohl najít zajímavý obsah od široké škály lidí a dal každému šanci najít své publikum.

Zmíněná pravidla jsou tak nějak obecně známá, alespoň částečně. Pak je tu ale i věc zvaná “shadowbanning”, což by se dalo interpretovat jako tajné strojové znevýhodňování či dokonce nerozšiřování publikovaného obsahu. Nejde o oficiální pojem, ale zejména tvůrci jej používají pro označení zmíněného stavu, kdy mají pocit, že jsou jejich příspěvky nějak potlačovány.

Mosseri k této problematice podotýká, že společnost pracuje na zvýšení transparentnosti v případě, že je obsah nebo účet tvůrce zablokován v doporučeních aplikace. Říká, že informace o stavu účtu v aplikaci může uživatele upozornit, že je jejich obsah nebo účet považován za nezpůsobilý pro doporučení. V takovém případě budou mít autoři možnost se odvolat.

Kromě toho Mosseri poznamenává, že aplikace testuje nová oznámení, která budou mít za cíl pomoci tvůrcům pochopit, kdy může být dosah jejich Reels omezen kvůli vodoznaku (vodoznak se objeví třeba ve chvíli, kdy je krátké video převzato přímo z TikToku a zveřejněno na Reels).

Jak jste spokojení s řazením příspěvků na Instagramu?

