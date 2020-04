Instagram umožní objednat jídlo přímo z aplikace

V nejnovější aktualizaci přináší Instagram možnost objednat si jídlo přímo z aplikace. Pokud někdo uvidí na Instagramu něco, co by chtěl sníst jednoduše klikne a jídlo bude doručeno až k jeho dveřím. Nové akční tlačítko může být přidáno do profilů restaurací nebo nálepka pro objednání jídla do příběhů na Instagramu. Uživatelé, kteří na toto tlačítko kliknou budou přesměrování na webovou stránku příslušné restaurace.

Služba pro sdílení obrázků a videí vlastněná Facebookem se tak snaží reagovat na výzvy v souvislosti s pandemií Covid-19. Chce tím umožnit uživatelům objednat si jednoduše jídlo, protože zajít si pro něj do restaurace je teď bohužel nemožné. Zároveň tím chce podpořit restaurace, které jsou teď momentálně zavřené. Toto schéma funguje zatím jen v USA a Kanadě. V nejbližší době by se mělo rozjet ve Velké Británii v rámci rozšíření do celého světa.

Další Facebookem vlastněná služba WhatsApp vydala v reakci na tuto krizi sadu samolepek, která umožní lidem lépe komunikovat ohledně aspektů pandemie. Tyto samolepky společnost vyvinula ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací. Kromě toho se všechny služby Facebooku snaží bojovat s šířením dezinformací ohledně koronaviru.

Objednáváte se jídlo s donáškou domů?

Zdroj: Independent.co.uk