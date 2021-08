Víte, že Instagram ukrývá příspěvky? Takto odhalíte všechny

Po zavedení zmíněné filtrace budete mít pravděpodobně vybranou možnost Omezení, což je jakási střední cesta, kterou Instagram zvolil dle vlastního uvážení. Na výběr jsou další dvě možnosti. Ta nejvíce benevolentní (Povolit) filtraci úplně vypne a v podstatě vrátí aplikaci do dřívějšího stavu. Možnost “Omezit ještě víc” naopak filtr posílí a nadále se vám bude zobrazovat ještě méně obsahu, který síť vyhodnotí jako citlivý.

Tato novinka je aplikována skutečně jen na kanál Prozkoumat a nemá vliv na to, co uvidíte v klasickém kanálu příspěvků od vámi sledovaných profilů. Stejně tak neovlivňuje to, co vám může přijít v soukromých zprávách. I tady ale provozovatel Instagramu postupně zavádí různé druhy ochrany proti šikaně či kyberútokům.

Máte také nový filtr zapnutý? A vypnete ho?