Instagram se pustil do globálního boje proti dezinformacím

Sociální sítě dnes už nejsou jen o sdílení fotek nebo o spojení s bývalými spolužáky. Staly se velmi efektivním komunikačním nástrojem také pro instituce, firmy, novinářské redakce a opinion leadery. Informačního obsahu, který nezapadá mezi snímky z rodinné oslavy, dramaticky přibývá. Ne všichni jeho autoři ovšem mají za cíl informovat uživatele pravdivě a nezkresleně. V posledních letech se prostor na sítích výrazně zaplnil cílenými dezinformacemi a fake news, které mají za úkol vyvolávat v lidech žádané reakce. Například zlost vůči politické straně, menšině nebo jednotlivci. Majitelé sociálních sítí si to uvědomují a v boji proti těmto nekalým praktikám postupně přitvrzují. Poslední novinkou je, že také už i Instagram celosvětově bojuje proti dezinformacím.

V květnu letošního roku tato audiovizuální síť, která patří Facebooku, zapojila v USA do války proti nepravdivým či zkresleným informacím speciální ověřovatele. Tyto vybrané a certifikované společnosti pověřila, aby kontrolovaly obsah na Instagramu. Jejich práce spočívá ve štítkování a skrývání fotek a videí. Od 16. prosince je tato praktika rozšířená na celý svět a ověřování tak provádí desítky organizací z různých států pro všechny uživatele této sociální sítě. Nyní tedy Instagram celosvětově bojuje proti dezinformacím podobně jako Facebook.

Jak se to konkrétně projeví? Jestliže bude obsah označený za lživý nebo zavádějící, Instagram jej vyřadí z kanálu s hashtagy a ze sekce Explore. K příspěvku bude možné se dostat i jinými způsoby (můžete jej třeba obdržet ve zprávě nebo ho zveřejní někdo z vámi sledovaných uživatelů), ale negativní označení u něj zůstane. Vy na to budete dostatečně upozorněni a je na vás, zda si příspěvek zobrazíte. Můžete si u něj také přečíst, proč byl takto označen, a můžete dostat odkaz na pravdivý zdroj. Štítkování dezinformací je navíc propojené s databází Facebooku, takže fotky či videa negativně označené tam si v případě publikace na Instagramu svou “nálepku” ponesou. A funguje to i naopak. Do systému odhalování a označování dezinformací se mohou zapojit také uživatelé. Ti mají možnost upozornit na podezřelý obsah přímo u příspěvku.

Jak se díváte na problematiku fake news na sociálních sítích?

Zdroj: Instagram blog