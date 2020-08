Díky nejnovějšímu úniku od leakera @Jon_Prosser máme nové informace o iPhone 12 Pro Max. Díky uniklým screenshotům a krátkému videu jsme se dozvěděli, že nejvýkonnější iPhone dostane skutečně 120 Hz displej. Tato informace přichází jen pár dní poté, co se tvrdilo, že letošní iPhony dostanou pouze 60 Hz displeje.

Uniklé screenshoty údajně pocházejí přímo z iPhonu 12 Pro Max PVT což je finální prototyp, který by měl mít finální hardware i software. První snímek obrazovky ukazuje také novou nabídku Fotoaparát, kde můžeme aktivovat LiDAR senzor. Kromě toho lze zapnout vylepšený noční režim, pokročilou redukci šumu nebo funkci Bit Depth Video. Druhý screenshot pak ukazuje na fakt, že má tento telefon skutečně 120 Hz panel.

Camera and display settings for current PVT model of 6.7” iPhone 12 Pro Max

