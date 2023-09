Indická hra Indus Battle Royale, která má dle vývojářů přivolat revoluci v herním průmyslu

SuperGaming se pyšní úspěšnou hrou Maskgun, která nasbírala 50 milionů stažení pro Android

Hra je inspirována Battle Royale hrami jako je Apex Legends nebo PUBG mobile

Herní svět zažívá v posledních letech velký boom, vývojáři neustále uvádějí na trh nové tituly a posouvají tak virtuální svět na nový level. Jedním z těchto významných fenoménů jsou bezesporu Battle Royale hry, které poprvé spatřily světlo světa v roce 2017. Od té doby prošly mobilní hry výraznými změnami, zlepšují složitost svých herních mechanismů a vizuálního zpracování. A to chtějí dokázat i Indičtí vývojáři ze SuperGaming, dle jejich slov uvádějí na trh hru, která způsobí herní revoluci. Mělo by se jednat o jeden z prvních titulů s podobnou tématikou a už nyní se můžete předběžně zaregistrovat k exkluzivnímu přístupu uzavřené beta verze pro Android.

Indus Battle Royale Mobile SuperGaming SG

PvP střílečka pro nenáročná zařízení

Jak sami vývojáři prezentují, hra není určena pouze indickému trhu, ale hráčům celého světa. Po úspěšném vydání hry Maskgun, která se může pyšnit 50miliony staženími, přišla na svět futuristická utopická hra, zasazená do původní indické civilizace a hinduistické mytologie. Hra běží na multiplatformním enginu Unity a řadí se mezi klasické sandboxové PvP střílečky. Indus Battle Royale je hybridem FPS a TPS, podobně jako PUBG Mobile. Ambiciózní hra nabízí jedinečnou kombinaci prvků Battle Royale a futuristické střílečky, která se hodí pro nenáročná zařízení a hráče, kteří mají obecně rádi tento typ her. Hráč si může vybrat mezi pohledem z první a třetí osoby.

Indus Battle Royale Closed Beta Trailer ft. @TechnoGamerzOfficial @Magsplay @AnshuBisht Heena Sidhu

Indofuturismus a jeho nový pohled na svět

Vývojáři uvedli pojem indofuturismus – futuristrický utopický svět, v němž je Indie technologicky nejvyspělejší. Hra začíná v roli Mythwalkera v údolí Indus na mystickém ostrově Virlok, který kdysi obývali přírodní duchové Yaksha. Součástí světa jsou plovoucí ostrovy a zejména látka známá jako Cosmium. Děj hry se soustředí na rekrutování galaktických operátorů, aby ovládali umělá těla známá jako Paragons. Hra nabízí široký výběr operátorů a různé lokace inspirované indickou kulturou. Estetická stránka hry je inspirována hrou Apex Legends a filmy Petera Jacksona – Pán prstenů.

Hra, která otevírá možnosti vývojářům všech zemí

Tým SuperGaming si je jistý, že jejich nová hra má potenciál otevřít brány do světa her s historickým zaměřením. Tímto krokem se naskýtají nové možnosti vývojářům po celém světě, kteří tak mohou představit svou kulturu, znalost, fantazii a rozvíjet koncept futurismu ve světě videoher. Mnoho zemí s bohatou historií dosud nepřiblížilo své příběhy globálnímu publiku, a tato hra by mohla přinést změnu, kterou herní průmysl potřebuje. Klíče na uzavřenou beta verzi Indus Battle Royale jsou již teď v oběhu a předběžné registrace možné na Google Play.

Zkusíte beta verzi Indus Battle Royale?

Zdroj: Indus Game