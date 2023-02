Kouzelná foto funkce z Galaxy S23 míří do dalších Samsungů

Jak je zvykem, společně s vlajkovými Samsung telefony Galaxy S23 se na trh dostala také další verze nadstavby One UI a několik nových funkcí. Zajímavé novinky vývojáři pravidelně vymýšlejí v rámci fotografování či úpravy fotek a teď tomu není jinak. V telefonech se v rámci aplikace Galerie objevila například kouzelná funkce Image Clipper, která umí z fotografie po pouhém podržení prstu vyříznout téměř libovolný objekt a ten pak transformovat, přesouvat nebo rovnou uložit. Zní to dobře? Tato vychytávka podle všeho rychle míří do dalších Samsung mobilů.

Tipér @GaryeonHan na Twitteru zveřejnil níže přiložený seznam dalších mobilů korejské značky, které by se měly co nevidět funkce Image Clipper dočkat. Nepřekvapivě téměř přesně kopíruje soupis telefonů hodných updatu na systém One UI 5.1, ve kterém je tato vychytávka v rámci Galerie dostupná.

řada Galaxy S20

řada Galaxy S21

řada Galaxy S22

Galaxy Note 20 a Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold2, Z Fold3 a Z Fold4

Galaxy Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip3 a Z Flip 4

Pokud už do vašeho Samsung mobilu One UI 5.1 dorazilo či brzy dorazí, dejte vědět, jestli se vám funkce také objevila.

Jak často editujete fotky přímo v mobilu?

Zdroj: sammobile