Nové ikony ukazují, jak se aplikacím (ne)daří hýbat v Google Play žebříčku

Sledujete rádi žebříčky? A to třeba i u mobilních aplikací a her? My vlastně víme, že ano. Proto pro vás píšeme například seriál o nejstahovanějších aplikacích v ČR. Pro lepší orientaci v tom, co se v seznamech nejlepších aplikací děje, teď zavádí Google jednu novinku. Graficky velmi drobnou, nicméně pro mnohé uživatele informačně velmi užitečnou. Obchod Play nyní ukazuje u konkrétních aplikací a her ikony, které označují posun dané položky v žebříčku.

Když nyní na mobilu otevřete aplikaci Obchod Play a přepnete se na kartu s nejlepšími (nejstahovanějšími, nejvýdělečnějšími atd.) aplikacemi a hrami, měli byste vidět nový grafický prvek. Oficiální databáze her a aplikací začala u jejich názvu zobrazovat ikony, které demonstrují právě posun posun v konkrétním Obchod Play žebříčku. Jde o obrázky klesajícího a stoupajícího grafu. Zatím bohužel není jasné, jaké období tato funkce zohledňuje. Google tento prvek zatím nijak oficiálně neuvedl. Pokud ale rádi sledujete seznamy nejlepších (v jakémkoli oboru) a postupné změny jejich pozic, můžete začít i v Obchodě Play.

Našli jste? Které posuny vás překvapily?

Zdroj: Google Play