IKEA testuje online tržiště s použitým nábytkem

Zatím jen v Oslu a Madridu, ale brzy ho spustí i v dalších zemích

Zákazníci budou volně obchodovat mezi sebou

Co s použitým nábytkem, pokud se chystáte pořídit si nový? Buď ho můžete zkusit prodat přes nějaký online bazar, nabídnout ho reálnému bazaru nebo třeba spálit. Brzy přibude ještě jedna velmi zajímavá možnosti. Nábytkářský gigant IKEA se rozhodl spustit své vlastní online tržiště, kde se bude obchodovat se starším nábytkem. Platforma IKEA Preowned, která se v současnosti testuje ve Španělsku a v Norsku, by měla být trochu podobná populárnímu tuzemskému Bazoši.

Možná už jste zaznamenali, že IKEA svůj bazar již provozuje. Ten ale funguje jen mezi zákazníkem a prodejnou – svůj starší nábytek zakoupený v IKEA nejprve nafotíte, fotky pošlete do IKEA, a pokud jsou odsouhlaseny, dané kousky odvezete do prodejny a tam jsou v rámci projektu Druhý život nábytku nabídnuty za zvýhodněnou cenu a s 2letou zárukou dalším zákazníkům.

Tentokrát půjde ale o skutečnou nákupní a prodejní platformu, kterou sice IKEA bude provozovat a zaštiťovat, ale zasahovat do ní napřímo nebude. Nábytek tam může prodat kdokoliv za jakoukoliv cenu a s kupcem bude jednat bez prostředníka. IKEA nebude ručit ani za předání prodávaných předmětů – dopravu si každý musí zařídit sám.

Druhý život nábytku

S prodejem napomůže AI

Princip nabízení zboží na online tržišti IKEA Preowned je docela zajímavý. Napomáhá s ním totiž umělá inteligence. Základem je nabízet jen nábytek původně zakoupený v IKEA. Ten nafotíte a fotky nahrajete na platformu. Umělá inteligence následně vyhodnotí, o co přesně jde a přiřadí k fotografiím rozměry z katalogu i původní katalogové obrázky. Ke každému inzerátu navíc přidá i mapu, která ukáže polohu prodejce.

Příznivci IKEA, kteří by si po prodání použitého nábytku rádi v tomto obchodě koupili i zbrusu nové kousky, budou mít navíc možnost nechat si částku vyplatit namísto v reálných penězích v dárkové poukázce IKEA. Tato poukázka bude mít o 15 % vyšší hodnotu.

Obchodování přes IKEA Preowned zatím není zpoplatněno, ale to se v budoucnu může ještě změnit. A kdy přijde do Česka? Termín zatím není zřejmý, ale o rozšíření do dalších zemí by vedení IKEA mělo podle deníku The Financial Times rozhodnout na konci letošního roku.

Nakupujete nábytek v IKEA?

Zdroj: The Financial Times