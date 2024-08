Jaké jsou rozdíly v chytrých ovladačích IKEA? Poradíme, který vybrat

IKEA nabízí slušný základ zařízení pro chytrou domácnost

Aktivní prvky lze ovládat pomocí akcí nebo ručně pomocí dálkových ovladačů

Protože je jich v nabídce víc, ukážeme si, co který umí

Pokud jste se někdy dívali do katalogu IKEA do sekce chytrá domácnost, možná vás zarazilo, kolik různých dálkových ovladačů IKEA nabízí. Najdete zde hned tři modely a každý funguje trochu jinak a umí něco jiného. Čtvrtý ovladač je specializovaný na hudbu, ten dnes přeskočíme.

Máte na výběr ze dvou menších ovladačů se dvěma polohami a dvěma ovladači se čtyřmi možnostmi. Ačkoliv se to nezdá, každý funguje trochu jinak. Pojďme se tedy na ně podívat.

Bezdrátový stmívač/vypínač RODRET

Model RODRET (805.597.96) se dodává typicky k chytrým zásuvkám. Můžete je koupit v sadě nebo zvlášť. Umí odeslat jednoduchý příkaz zapnuto / vypnuto, tím to končí. Proto se hodí právě k chytré zásuvce, ta nemá žádné další stavy. Stejně tak dobře jej ale můžete spárovat s chytrou žárovkou, ale bude umět opět jen zapnutí a vypnutí.

Nastavení je velmi jednoduché, pouze jej spárujete s jedním nebo více kompatibilními zařízeními.

Rychlý vypínač SOMRIG

Ačkoliv vypadá na první pohled podobně, jako RODRET, tento model nemá vlastně akce zapnout / vypnout, ale akce 1 a akce 2. A aby to bylo ještě lepší, každá akce může být vyvolána jako dvojitý nebo dlouhý stisk. Takže s tímto ovladačem můžeme ovládat šest různých scénářů!

Funguje to tak, že zatímco RODRET se páruje přímo k zařízením, SOMRIG (705.603.47) se páruje k hubu a pak na jednotlivé akce připojujeme scény. Scéna může být i poměrně komplikovaná. Já třeba doma mám nastavený krátký stisk akcí 1 a 2 na zapnutí a vypnutí světla v pracovně, dlouhý stisk pak kromě světla zapne i chytrou zásuvku, na které je zapojen hloupý ventilátor a dvojí stisk akce 2 zapne tlumeně světla v pracovně na 2 minuty. To využívám na svícení cestou do postele nebo v noci, kdy jdu na WC. Mám tyto ovladače dva, jeden na dveřích pracovny a druhý na nočním stolku, takže si můžu posvítit na cestu pohodlně z postele.

Dálkové ovládání STYLBAR

Tento dálkový ovladač je určený k chytrým žárovkám, které umí měnit intenzitu a barvu světla. Prodává se v plastové bílé (304.883.63) a nerezové variantě (004.680.45). Držením ve směru s ikonami žárovek se plynule mění intenzita světla, zatímco držením ve směru šipek se mění barva. Já používám chytrou žárovku, která umí jen změnu teploty. Někdy docela nadávám, když omylem zavadím na boční stranu a nechtěně tak změním odstín světla a musím znovu hledat ten správný.

Nastavení opět spočívá víceméně v přiřazení správných žárovek.

Takže teď už víte, jak který ovladač funguje a můžete vybrat ten správný podle vašich potřeb.

Používáte IKEA Smart Home?

Zdroj: vlastní, IKEA