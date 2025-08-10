Sprchujete se moc dlouho? IKEA nově prodává věcičku, která vám to spočítá na litry přesně Hlavní stránka Zprávičky IKEA začala v Česku prodávat měřič vody Bergvattnet, který vám spočítá, kolik vody při sprchování spotřebujete Za 999 korun dostanete displej s údaji o teplotě, spotřebě a času - funguje s většinou běžných sprch V některých evropských zemích stojí až o 300 korun víc, Češi mají paradoxně jednu z nejlepších cen Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Kolik litrů vody spotřebujete při ranní sprše? Většina z nás to netuší. IKEA teď v Česku začala prodávat gadget Bergvattnet, který vám to spočítá na litry přesně. A možná vás výsledek nepříjemně překvapí – průměrná desetiminutová sprcha spolkne kolem 100 litrů vody. Displej, který vás bude hlídat Bergvattnet je v podstatě průtokoměr s velkým displejem, který si namontujete mezi sprchovou baterii a hadici. Na obrazovce v reálném čase vidíte tři údaje: kolik litrů vody jste už protočili, aktuální teplotu a jak dlouho se sprchujete. Žádné mobilní aplikace, žádné párování s telefonem – prostě displej, který funguje na baterie. Chytré je, že časovač se automaticky pozastaví, když vypnete vodu (třeba při mydlení), ale jen pokud pauza netrvá déle než dvě minuty. Pak se resetuje. IKEA tvrdí, že zařízení má hlavně vytvořit povědomí o spotřebě vody. Jinými slovy – až uvidíte, že vaše ranní rituály spotřebují stejně vody jako malý bazének, možná zkrátíte čas strávený rozjímáním pod horkou sprchou. Cena: 999 Kč Funguje to s každou sprchou? Podle IKEA je Bergvattnet kompatibilní s většinou sprchových baterií. Připojíte ho buď na výstup z baterie, nebo na vstup do sprchové soupravy – měřič totiž umí sledovat průtok v obou směrech. V balení najdete i těsnicí podložku a celé zařízení má tříletou záruku. Česká cena a dostupnost Bergvattnet se v Česku prodává teprve týden za 999 korun. Produkt se začal v Evropě postupně objevovat během léta – první ho dostala Británie a Francie v červenci, teď se rozšiřuje do dalších zemí včetně Česka. Jde přitom o limitovanou edici, takže až vyprodají zásoby, možná už další nebudou. Cena: 999 Kč Jak se vám zamlouvá nový gadget od IKEA? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář gadget IKEA voda Mohlo by vás zajímat Máte chytré osvětlení IKEA? Tuhle novou funkci určitě oceníte Adam Kurfürst 15.12.2024 IKEA v Česku prodává chytrou roletu. Můžete naplánovat, kdy se zatáhne Adam Kurfürst 25.4.2024 Tohle jsou nejlepší produkty chytré domácnosti z IKEA: Inteligentní žaluzie, LED pásek nebo geniální lampička Adam Kurfürst 5.5.2024 V IKEA se prodává další (a možná ještě lepší) chytrá roleta Marek Houser 23.1.2023 Věděli jste? IKEA prodává v ČR chytré zatemňovací rolety TREDANSEN za rozumný peníz Jakub Kárník 29.4.2024 IKEA nově v Česku prodává nástěnný LED panel, jde ovládat mobilem Adam Kurfürst 4.4.2024