Na veletrhu IFA 2024 v Berlíně své novinky představí i Devolo

Ukáže se s mobilním routerem Wi-Fi 6 s podporou 5G

Za pozornost stojí i novinka Devolo Magic 2 Wi-Fi 6 Next

Veletrh IFA 2024 vypukne v německém Berlíně už v pátek 6. září a přinese celou řadu technologických novinek, nových produktů a dalších zajímavostí. Některé firmy už předem naznačily, na co se technologičtí nadšenci mohou těšit. A patří k nim i známá německá společnost Devolo, která se už od roku 2002 specializuje na vývoj různých komunikačních zařízení.

K velmi očekávaným novinkám patří její Wi-Fi 6 router 3 600 5G LTE. Nabídne podporu 3G, 4G i 5G sítí, disponuje 1Gb a 2,5Gb ethernetovým portem a přenosová rychlost bude až 3 600 Mb/s. A podporuje samozřejmě i nový rychlý formát Wi-Fi 6, tedy Wi-Fi s frekvencí až 6 Hz. Očekávaná cena tohoto našlapaného routeru je poněkud vyšší – 399 eur (asi 10 000 Kč) a do prodeje se má dostat na konci letošního roku.

Druhou velkou novinkou bude Devolo Magic 2 Wi-Fi 6 Next, který patří do produktové řady Powerline. Tato specifická technologie umožňuje šířit Wi-Fi síť prostřednictvím elektrického vedení, což se může v určitých místech hodně hodit. Přenosová rychlost přes elektrické vedení má být až 2 400 Mb/s, rychlost dat prostřednictvím Wi-Fi pak až 3 000 Mb/s. Pro připojení ethernetovým kabelem jsou pak k dispozici 2 gigabitové porty. Cena bude 199 eur (asi 5 000 Kč). Pokud byste stáli o celou „startovací“ sadu, připravte si 250 eur (asi 6 270 Kč).

Další produkty od Devolo

Tím ale Devolo ještě nekončí. Podle produktového portfolia se chystá představit také nové síťové karty USB, a to hned ve 2 variantách. Ty by se měly stát ideálním doplňkem pro zařízení s Wi-Fi 6 a Wi-Fi 7. A za pozornost stojí i 2 chystané ethernetové přepínače, které budou mít 8, potažmo 16 portů. To vše by se v prodeji opět mělo objevit na přelomu roku.

O dalších novinkách z IFA 2024 vás budeme průběžně informovat.

Zdroj: Notebookcheck, Devolo