Objevují se první screenshoty HyperOS, nového operačního systému Xiaomi

Globální dostupnost HyperOS zůstává záhadou

Nezodpovězených otázek je celá řada, na některé tušíme odpověď

Už za pár dní Xiaomi představí nové mobilní telefony. Víme, že v Číně budou spoléhat na HyperOS, nový operační systém od Xiaomi. Na internetu už se objevily snímky displeje z testovací verze HyperOS, jistotou je použití procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Už před několika dny se objevily obrázky, které mají zachycovat podobu Xiaomi 14. O novinkách toho víme hodně.

Ale zpátky k HyperOS, kolem něj se vyrojila řada otázek. Dorazí do telefonů v Evropě? Nebo bude používán pouze v Číně? A je to vůbec samostatný operační systém? Nebo náhrada uživatelského rozhraní MIUI? Pokud se objeví v Evropě, bude se v HyperOS nacházet Obchod Play? Spousta otázek a (zatím) minimum oficiálních odpovědí. Pojďme se společně podívat na nejpravděpodobnější scénář. A společně s ním také na první screenshoty. Ty ukazují, že HyperOS se od současné podoby MIUI skutečně liší, ale rozdíl není nijak zásadní, základní koncept ovládání se nemění a upřímně si ani neumím představit, že by nějaký výrobce přišel s rozhraním, které by šokovalo na první pohled.

Operační systém bez dostatku aplikací šanci nemá

Přítomnost Obchodu Play v HyperOS potvrzená není. Ale umíte si představit, že by Xiaomi mimo Čínu dalo na trh telefon s omezenou nabídkou aplikací? Moje zkušenost s Huawei je taková, že telefon bez Obchodu Play je možné používat a to klidně několik let. Ale prodeje by to zásadně ovlivnilo a to Xiaomi určitě nechce. A totéž platí pro kompatibilitu aplikací, začít dnes na zelené louce by nezvládl žádný výrobce. Vůbec se nebojím, že by si HyperOS neporadil s aplikacemi pro Android.

A na to navazuje otázka – co je vlastně HyperOS? Ono OS v názvu napovídá, že to skutečně je samostatný operační systém. Ale pojďme se podívat ke konkurenci, příkladem může být Vivo a FuntouchOS. „Operační systém Funtouch OS je založen na systému Android a je námi neustále vylaďován tak, aby vyhovoval individuálním potřebám.“ Toto se dočtete na oficiálních stránkách společnosti Vivo. Přitom víme, že FuntouchOS zkrátka je uživatelské rozhraní nad operačním systémem Android. Takže ze samotného názvu určitě nemůžeme usuzovat, jestli HyperOS je, nebo není operační systém. Plus se nabízí otázka – kde je hranice mezi komplexním uživatelským rozhraním (kterým podle všeho HyperOS bude) a operačním systémem. Podobnou otázku nepokládám poprvé, kdysi jsem ji položil ve světě Huawei na téma HarmonyOS.

HyperOS, MIUI 15 nebo Android?

Co se týká dostupnosti v Evropě (respektive mimo Čínu), zatím se objevují protichůdné informace. Samozřejmě se může stát, že HyperOS si výrobce nechá pouze pro domovský trh jinde bude pokračovat uživatelské rozhraní MIUI. To by smysl dávalo, MIUI je zavedená značka, kterou zákazníci znají. Ale tento scénář není pravděpodobný, Xiaomi od začátku o HyperOS mluví “hodně” a nemyslím si, že by se takto komunikovalo něco, co je určené pouze pro Čínu. Nesmíme navíc zapomínat na osud stávajících telefonů, třeba novinky Xiaomi 13T a Xiaomi 13T Pro obdrží 4 aktualizace Androidu. Těžko očekávat, že výrobce bude mnoho let současně vyvíjet dvě rozhraní. Toto z mého pohledu podporuje domněnky, které jsem shrnul v závěru.

Pravda může být někde uprostřed a pohledem zákazníka je jedno, jestli budeme HyperOS nazývat operačním systémem nebo “jen” uživatelským rozhraním. Pokud vše bude fungovat (včetně aplikací), zákazník nebude zkoumat, jestli má v telefonu HyperOS, MIUI nebo Android. Můj soukromý odhad je, že HyperOS postupně nahradí uživatelské rozhraní MIUI, pořád ale bude založeno na klasickém Androidu s plnou podporou Google aplikací. Výrobce se bude snažit z nového systému vytěžit maximum a může se zaměřit na propagaci svého ekosystému, nejrůznějších produktů má Xiaomi celou řadu a tato cesta se vyloženě nabízí. MIUI možná nezmizí okamžitě, ale na budoucí existenci MIUI 16 bych si nevsadil…

Pořídíte si Xiaomi s HyperOS?

