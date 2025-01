Rok 2025 může být rokem humanoidních robotů jako ze sci-fi. Muskův Optimus bude klíčem

Rok 2025 může být přelomovým okamžikem v oblasti humanoidní robotiky. Tesla se svým robotem Optimus stanovila ambiciózní cíle, ale konkurence nespí. Po celém světě vznikají projekty, které posouvají hranice možného a zrychlují tempo vývoje této technologie.

Důvodem, proč jsme dosud neviděli roboty jako ze sci-fi, byla především absence dostatečně vyspělé umělé inteligence. S pohledem na masivní generativní modely je ale zjevné, že tenhle vývojový stupeň již „postačí“ na relativně inteligentní stroje. Robotika také pokročila v oblasti pohybu a od dob, kdy se legendární Honda Asimo skácel na prezentaci na schodech, jsou dávno pryč. Dnes si již některé pokročilé modely můžete zakoupit, i když zatím jde primárně o drahé specializované roboty vhodné spíše do průmyslového prostředí, než aby vám pomáhali s nákupem.

Mezi klíčové hráče na tomto poli patří nejen Tesla, ale i firmy jako Boston Dynamics, LimX Dynamics nebo Figure AI a další. Tyto společnosti se účastní závodu o to, kdo první přinese humanoida, který bude schopný zmocnit se role pracovníka ve výrobě, domácího pomocníka, záchranáře nebo jakékoli jiné pozice vhodné pro náhradu člověka.

Tesla Optimus ma potenciál leadra trhu

Tesla Optimus je možná nejznámější jméno mezi humanoidními roboty díky své medializaci a ambicím. Nebo možná díky schopnostem Elona Muska, který za projektem stojí a který dokáže svět nadchnout pro svoje inovativní myšlenky.

Optimus je navržený jako dostupný a praktický robot pro průmyslové i domácí využití. Využívá Tesla technologie autonomního řízení a pokročilé umělé inteligence. Automobilka vyjmula AI, která se dlouhé roky trénovala ve vozidlech Tesla, přizpůsobila ji na využití v humanoidním těle a Optimus byl na světě.

Měří přibližně 175 cm, váží 57 kg a dokáže zvedat břemena o hmotnosti až 20 kg. Elon Musk odhaduje, že jeho cena bude začínat na 20 000 dolarech (asi půl milionu korun), což by mohlo způsobit masové přijetí této technologie. V odborné veřejnosti vládl názor, že humanoidní roboti budou mít cenovky jako automobily střední třídy a do domácností se budou kupovat na splátky, již pred několika dekádami. Takže se jedná o realistický odhad.

Optimus je již testován v gigatovárnách Tesly a jeho schopnosti, jako je manipulace s objekty nebo pohyb v dynamických prostředích, ho činí univerzálním nástrojem pro řadu aplikací. Oči světa jsou zaměřeny na tuto technologii a pro její budoucnost bude velice důležité, co udělá Elon Musk. Je totiž pravděpodobné, že stejné kroky podnikne celá jeho konkurence.

Figure 02: Nejpokročilejší humanoidní robot na trhu?

Humanoidní robot Figure 02, vytvořený startupem Figure AI, patří mezi technologické špičky v oblasti robotiky. Společnost, která získala podporu gigantů jako Jeff Bezos, Nvidia, Microsoft či OpenAI, se může pochlubit tím, že její robot je schopen vykonávat komplexní úlohy autonomně a s mimořádnou přesností. Investice Jeffa Bezosa do tohoto projektu není náhoda. Ve světě miliardářů již dlouho soupeří Musk a Bezos o pozici toho úspěšnějšího a lépe umístěného v řebříčku miliardářů magazínu Forbes.

Figure 02, který je v podstatě přímou odpovědí na Optima od Tesly, byl již úspěšně testován v továrně BMW v Spartanburgu v Jižní Karolíně. Ukázal se jako spolehlivý pracovník, schopný umísťovat díly karoserie s milimetrovou přesností.

Robot Figure 02 má výšku 168 cm a váží 70 kg, čímž se blíží lidským rozměrům. Jeho schopnosti zahrnují manipulaci s objekty do hmotnosti 25 kg, koordinaci obou rukou a samostatnou korekci chyb během práce. Robot je navíc vybaven pokročilou umělou inteligencí, která mu umožňuje analyzovat své okolí prostřednictvím šesti senzorů. Schopnost verbální komunikace a reagování na lidské kolegy dělá z Figure 02 univerzálního pomocníka nejen v průmyslových provozech, ale potenciálně i v domácnostech.

Výraznou inovací oproti předcházejícímu modelu Figure 01 je zlepšená výdrž baterie, která nyní umožňuje až pět hodin práce na jedno nabití, jakož i schopnost zvedat o 25 % těžší předměty. Kromě toho má robot elegantnější design s minimální viditelností kabelů, což posiluje jeho estetický a praktický dojem.

Společnost Figure AI klade důraz na to, že jejich roboti jsou navržení na spolupráci s lidmi, nikoli na jejich nahrazování. CEO firmy Brett Adcock v tiskové zprávě zdůraznil, že cílem Figure AI je vyplnit mezery na trhu práce a zajistit efektivní řešení pro fyzicky náročné a nebezpečné úlohy. Spolupráce Figure AI s BMW ukazuje potenciál robota pro automobilový průmysl, přičemž společnost již plánuje další aplikace v oblasti logistiky a výroby.

Boston Dynamics Atlas

Boston Dynamics, průkopnická americká společnost v oblasti robotiky, se svým robotem Atlas posouvá hranice obratnosti a pohyblivosti. Před několika lety ji koupila automobilka Hyundai, což potvrzuje, že dřív než se humanoidní roboti nadobro usídlí v našich domácnostech jako pomocníci s uklízením a nákupem, jejich první uplatnění bude v automobilovém průmyslu.

Atlas dokáže běhat, skákat a manipulovat s objekty s neuvěřitelnou precizností. Tento robot je často viděn v demonstračních videích, kde zvládá překážkové dráhy nebo záchranné operace. Boston Dynamics se však zaměřuje především na praktické využití v odvětvích, jako je stavebnictví, kde mohou roboti nahradit lidskou práci v nebezpečných prostředích. Přestože datum komerčního nasazení není dosud oznámeno, společnost investuje značné prostředky do vývoje a zdokonalení této technologie.

Výrobce také občas zahaluje mlhou skutečné pokroky, které Atlas dělá. Některá ukázková videa slouží spíše k pobavení než k realistickému zobrazení schopností robota. V každém případě ale tento robot může být považován za pohybově nesmírně zdařilý projekt a jeho reálné schopnosti jsou nezpochybnitelné. V kombinaci s moderní AI má obrovský potenciál komerčního úspěchu.

LimX Dynamics CL-1 – Robot zaměřený na pohyb v terénu

Čínská společnost LimX Dynamics se svým humanoidním robotem CL-1 ukazuje ambice stát se významným hráčem v oblasti robotiky. CL-1 se odlišuje svou schopností dynamického zdolávání schodů díky pokročilému vnímání terénu v reálném čase. Tato funkce je výsledkem kombinace propracovaných algoritmů řízení pohybu, pokročilé umělé inteligence a vlastní technologie výkonných pohonů.

LimX Dynamics se zaměřuje na vývoj pokročilých algoritmů a využívá strojové učení a adaptivní řízení pohybu k dosažení vysoké míry adaptability humanoidních robotů. Cílem je, aby se roboty jako CL-1 staly dalším významným chytrým zařízením, podobně jako jsou dnes automobily a chytré telefony.

I když CL-1 momentálně v pohybové obratnosti tak trochu zaostává za nejvyspělejšími konkurenty, jako je Atlas od Boston Dynamics, který zvládne i salto, jeho schopnost adaptivního pohybu po nerovném terénu však naznačuje, že LimX míří na praktické využití robotů v prostředích, která vyžadují flexibilitu a stabilitu.

Výrobce také nabízí model TRON 1, který byl uveden na trh v říjnu 2024 s cenovkou 15 000 dolarů. Tento dvounohý nehumanoidní robot je navržen tak, aby sloužil jako platforma pro další výzkum a vývoj v oblasti bipedálních (dvounohých) robotů. Společnost LimX také investuje do vývoje obecné umělé inteligence (AGI), která by měla umožnit robotům flexibilnější využití v různých prostředích.

Postavení Číny v oblasti humanoidní robotiky

Čína se v posledních letech stává klíčovým hráčem na poli technologie. Společnosti jako LimX Dynamics ukazují, že tato asijská krajina není pouze schopna držet krok se Západem, ale v některých oblastech ho dokonce předčí.

Podle zprávy International Federation of Robotics (IFR) z roku 2023 se Čína stala světovým lídrem v nasazení průmyslových robotů s více než 1 milionem aktivních robotických jednotek, což překonává jak Evropu, tak Severní Ameriku. Kromě toho čínská vláda investovala miliardy dolarů do rozvoje robotiky v rámci svého plánu Made in China 2025, jehož cílem je učinit z Číny globálního lídra v high-tech průmyslu.

Sféra elektrických vozidel je aktuálně výrazně poháněna vývojem v Číně, kde startupy vyvíjející komponenty nebo kompletní elektromobily rostou jako houby po dešti.

Investice do robotiky podporované vládou a spolupráce se soukromými technologickými giganty jako Alibaba Group, Shangqi Capital nebo Lenovo Capital vytvářejí prostředí pro rychlý rozvoj těchto technologií. Roboti, jako je LimX CP-1, jsou důkazem toho, že Čína má ambice konkurovat globálním hráčům nejen v masové výrobě, ale i ve vývoji pokročilé umělé inteligence a robotické autonomie. V neposlední řadě již teď je patrné, že čínští roboti budou schopni západním konkurovat nejen schopnostmi, ale také příznivou cenou.

Jaká budoucnost čeká humanoidní roboty?

Je pravděpodobné, že žádný z těchto projektů nezůstane osamocený a že rok 2025 bude svědkem nejen technologických průlomů, ale i intenzivní konkurence mezi těmito společnostmi. Důležité bude, jak rychle pokročí Tesla Optimus a jak budou reagovat čínské společnosti. Elon Musk relativně často vystupuje s odvážnými časovými rámci vývoje a následně se ukáže, že realita je někde jinde a všechno chce svůj čas.

Pokud by se vývoj podobal tomu v oblasti elektromobility, Čína bude bok po boku s USA hnacím motorem i odvětví humanoidní robotiky. Důležitým faktorem by mělo být propojení technologií, které se vyvíjeli samostatně do jednoho funkčního celku a v tomto má Tesla s její trénovanou AI jasnou výhodu.

Nakonec budoucnost rozhodne o tom, kdo převezme vedení v této nové éře. Humanoidní roboti nejsou pouze nástrojem, ale potenciálním katalyzátorem změn v mnoha odvětvích. Vizionář Musk předpovídá, že trh s humanoidními roboty bude ještě mnohem lukrativnější, než ten s elektrickými vozidly. V roce 2025 můžeme předpokládat, že několik významných modelů se přesune z laboratoří do továren jako relativně levná pracovní síla. Robot totiž nepotřebuje oddech, spánek, volno, mzdu a také nezaloží odbory, aby protestoval proti nepříznivým pracovním podmínkám. Ledaže by jeho umělá inteligence měla silné ambice, nebo by mu v továrně mrzli obvody…

Souhlasíte s tím, že humanoidní roboti budou hitem tohto roku a Musk udá tempo vývoje?