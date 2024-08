Humanoidního robota Unitree G1 si může koupit i běžný smrtelník, pokud jej neodradí cena

Rozměry a hmotností se podobá dítěti, dokáže však překvapit svou pohyblivostí

V ukázkovém videu bez problémů ustál i kopance nebo rány boxerskou rukavicí

Technologie se neustále posouvají kupředu a humanoidní roboti se pomalu, ale jistě, začínají přibližovat těm, které už dlouhá léta vídáme ve sci-fi filmech. Některé z nich si navíc můžete domů pořídit i vy, tedy pokud vás neodradí cenovka. Vašim pomocníkem se tak klidně může stát i nový Unitree G1, jenž překvapí zručností i tím, co všechno ustojí.

Unitree G1 byl uveden s cenou 16 tisíc amerických dolarů, což v přepočtu činí více než 360 tisíc korun. Svými rozměry i hmotností se podobá dítěti – měří asi 130 cm, váží pak 35 kg – a když pomineme širokou škálu senzorů, je vybaven 23 klouby. Ve vzdělávací verzi EDU, která není běžně komerčně dostupná, se pak tento počet nicméně může zvýšit až na 43.

Schopnosti robota byly předvedeny v ukázkovém videu. To nejprve demonstrovalo, jak humanoid vykopnul nohama do vzduchu a následně bez použití rukou vstal. Jakmile urazil krátkou vzdálenost, otočil se v pase o bezmála 180° a zamával do kamery. Poté, co se proběhl po místnosti, schytal pár kopanců do zad a několik ran boxerskou rukavicí, přičemž všechny tyto zásahy bez problémů ustál.

Unitree Introducing | Unitree G1 Humanoid Agent | AI Avatar | Price from $16K

Unitree G1 byl také natočen při svérázném louskání vlašských ořechů, jež se však podobalo spíše naprosté destrukci s vedlejším účinkem otevření skořápky. Dvakrát bezpečně nevypadalo ani otevření skleněné lahve s Coca-Colou. I tak se však jedná o pozoruhodné schopnosti, které by možná jeden nečekal.

Humanoidní robot Unitree G1 disponuje 3D LiDAR senzorem a hloubkovou kamerou umístěnými v hlavě. Nechybí mu ani reproduktor nebo snadno odnímatelná baterie s kapacitou 9 000 mAh. Co do konektivity jsou podporovány standardy Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2.

Našli byste pro takového robota využití?

