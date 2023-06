Konverzační AI nástroje, které jsou schopné na základně sofistikovaných jazykových modelů a neuronových sítí fungovat jako automatické textové odpovídače, zaznamenávají v poslední době obrovský pokrok. Aktuálně už jsou služby jako ChatGPT na takové úrovni, že se v některých případech konverzace s nimi dají přirovnat k povídání s živým člověkem. Pokud si nyní říkáte, že rozpoznat lidské odpovědi od robotických je přece úplná brnkačka, rovnou si to můžete otestovat. A to skrze primitivní webovou hru Human or not?

Experiment, který prý bude na webu dostupný už jen do 28. června, je variace na takzvaný Turingův test pro (ne)rozpoznávání umělé inteligence, která se může, ale nemusí, nacházet na druhé straně konverzace. Ve zmíněné hře má hráč za úkol na konci dvouminutového chatování rozhodnout, zda si dopisoval s jiným aktuálně připojeným člověkem, nebo se o odpovědi postarala AI.

“Dvě minuty si s někým povídejte a zkuste zjistit, jestli to byl člověk, nebo bot s umělou inteligencí,” stojí v popisu sociální hry, za kterou stojí tým AI21 Labs působící právě v oblasti výzkumu a využití umělé inteligence. V nápovědě pak autoři například upřesňují, že hra využívá modely Jurassic-2, GPT-4, Claude a Cohere a odpovědi jsou výsledkem jejich “spolupráce”.

“Věříme, že tento experiment nám všem pomůže lépe pochopit, čeho jsou modely umělé inteligence v roce 2023 schopné, a zamyslet se nad tím, co znamená být člověkem online. Jde o součást většího vědeckého výzkumného projektu,” doplňují vývojáři.

Následují SPOILERY, které nečtěte, pokud si chcete hru užít po svém: Během tří prvních her jsem byl vždy spojen s AI botem a zatím se zdá, že je velmi snadné jej rozpoznat. Jednou z jasných indicií je, že odpovídá (píše) bez jakékoli odmlky, kterou jinak člověk běžně potřebuje minimálně k přečtení přijaté zprávy. Možná je signalizace psaní zprávy promyšlený trik, ale zatím jsem se nachytat nenechal.

Bot se rovněž snaží nenechat nachytat při odhalování jeho schopností, nicméně občas se prozradí. Zkusil na něj například češtinu a do pár sekund přišla odpověď, že česky prý neumí (ačkoli nějak ten jazyk musel poznat). Jediné dopisování s člověkem se vyznačovalo naopak tím, že když jsem použil češtinu, tak druhá strana opustila konverzaci. Tam bylo celkem jasné, že toto by bot neudělal.

Až na zmíněné nedokonalosti, které identifikaci usnadňují, jde ale o velmi zajímavý experiment, který by mohl být zábavný a poučný například pro děti nebo naopak starší generace. Máte ještě pár dní poslat tuto webovku přátelům či rodině.

