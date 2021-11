Stejné produkty, jiná značka. Zkouší Huawei obejít zákazy?

Vyrábět a prodávat totožné produkty pod více značkami, to není ani ve světě elektroniky nijak vzácná věc. Vzpomeňme třeba na Xiaomi, které se toho dopouští několikrát do roka v rámci značek Redmi a POCO. V různých regionech jsou značky jinak vnímané, takže to dává smysl, i když pak mohou být spotřebitelé notně zmatení. Co když je ale produkce výrobků pod jinou značkou důvodem k obcházení různých restrikcí a zákazů? A neplánuje to teď Huawei náhodou v rámci boje proti negativním dopadům obchodních sankcí ze strany USA?

Pozdvižení vyvolal příspěvek na sociální síti Weibo, ve kterém se objevily snímky z katalogu produktů značky TD Tech. Nic vám to neříká? Ani se nedivíme, i když jde o společnost založenou v roce 2005. Jde o dceřinou značku Huawei a doposud se zaměřovala na síťová řešení, energetiku, terminály nebo výstavbu dispečinků. Nyní ale podle úniku chystá například telefon TD Tech N8 Pro, což není nic jiného než přejmenovaný Huawei Nova 8 Pro. Vzápětí se očekává také přejmenovaná variace na Huawei Mate40E a seznam tím rozhodně nekončí. Můžete si ho prohlédnout níže. Pikantní je, že TD Tech čínská firma zakládala se společností Nokia.

Co prý ponese TD Tech značku?

telefony řady Mate řady P řady Nova řady Enjoy

nositelná elektronika hodinky Watch GT náramky Band

tablety řada MatePad

TV / monitory řada MateView



Pokud tímto krokem hodlá čínský gigant například rozmělnit své portfolio v domovské zemi, nebude na podobných aktivitách nic divného. Vcelku logicky se ale také rozjely debaty o tom, zda náhodou obchodně-politicky utlačovaná firma nehledá zadní vrátka pro obcházení uvalených restrikcí. I u oficiálně osamostatněné značky HONOR nadále panují obavy, že rozdělení s Huawei bylo učiněno jen na oko. Určitě bude zajímavé sledovat, do jaké pozice se (jestli vůbec) TD Tech v rámci chytré spotřební elektroniky vyprofiluje.

Co tipujete, že Huawei s TD Tech zamýšlí?

