Huawei představil levný telefon Y7p s průstřelem a čtyřmi fotoaparáty

Huawei si pro dnešní den přichystal představení nového telefonu Y7p, který spadá do nižší střední třídy. Jedná se o další variantu telefonu běžícího na čipsetu Kirin 710F, který doplňuje 4GB RAM paměť. Rovnou z krabice běží na Androidu 9 Pie a nadstavbě EMUI 9.1. Úložiště je 64 GB, dá se však rozšířit i pomocí microSD karet. A to až do velikosti 512 GB.

Huawei Y7p má netradiční design zadní strany

Displej telefonu má velikost 6,39 palců, jedná se o LCD panel s rozlišením HD+ a průstřelem v levém horním rohu. V něm se ukrývá 8 MPx selfie kamera. Na zadní straně si jako první všimnete netradičního designu. Telefonu nechybí ani čtečka otisků prstů.

Co se týče fotoaparátu na zadní straně, tak ten hlavní má 48 MPx, doplňuje jej 8 MPx ultra širokoúhlý fotoaparát a 2 MPx senzor hloubky ostrosti. Baterie telefonu má kapacitu 4 000 mAh, bohužel se stále využívá microUSB konektor. Cena telefonu v Thajsku, kde byl představen, je 4,999 THB, v přepočtu s DPH cca 4 400 Kč, prodej začíná na konci února a k dispozici bude v černé a modré barvě.

Jak se vám líbí design Huawei Y7p?

Zdroj: gsmarena.com