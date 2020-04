Krabice od Xiaomi Mi 10 Pro si dělá srandu z Huawei. Je to dobrý vtip?

Všichni asi moc dobře víte, v jakém postavení je momentálně Huawei. Máme na mysli konkrétně softwarové vybavení jeho posledních přístrojů s ohledem na restrikce ze strany ministerstva obchodu USA. Ostatní firmy pravděpodobně těší, že slibně rozběhnutý atak čínské společnosti na přední příčky v prodejnosti i tržbách trochu uvadly. Žádná z konkurenčních společností si ale zatím úplně netroufla (nebo o tom jen nevíme?) tuto situaci škodolibě připomínat. Teď se do toho ovšem opřelo Xiaomi. Mimochodem firma, která letos v únoru poprvé v historii předskočila Huawei v prodejnosti telefonů. Pravděpodobně hlavně díky tomuto omezení. Jak přesně se jeden čínský výrobce do druhého opřel? Xiaomi umístilo neadresný, ale přitom vcelku jasný, vzkaz směrem k Huawei na krabici nového telefonu Mi 10 Pro.

Na obalu nového vlajkového smartphonu stojí: “Mi 10 Pro. S jednoduchým přístupem ke Google aplikacím, které nejčastěji používáte.” I když není ve vzkazu firma Huawei zmiňována (což by pravděpodobně bylo i proti nějakému zákonu, u nás určitě), narážka je více než jasná. Je dobrá? Je špatná? Jak to tak bývá, názory se v diskuzích různí. Část lidí to považuje za dobrý vtip. Jiná skupina zase bere vzkaz za úplně zbytečné rýpnutí do Huawei, které se Xiaomi může vymstít. Připomínáme, že absence Google služeb se týká například zbrusu nových modelů Huawei P40, které byly nedávno představeny i pro Evropu včetně ČR.

Co na tuto narážku říkáte?

Zdroj: Gizmo