Do Česka dorazil nejhezčí router, jaký jste kdy viděli. Umí Wi-Fi 7 a dodává se s extenderem Hlavní stránka Zprávičky Huawei WiFi Mesh X3 Pro s designem zasněžené hory je nyní k dispozici v Česku za 6 299 Kč Router nabízí Wi-Fi 7 s rychlostí až 3,6 Gbps a mesh technologii pro pokrytí celé domácnosti bez hluchých míst Průhledné antény z kovové slitiny jsou ukryté uvnitř stylového těla, takže nikde nic netrčí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Koncem listopadu jsme vás informovali o routeru Huawei X3 Pro, který se v Číně začal prodávat s cenou odpovídající zhruba 3 900 Kč za samotnou jednotku. Tehdy jsme spíše nepředpokládali, že se novinka někdy podívá mimo domovský trh. O to příjemnější je zjištění, že Huawei WiFi Mesh X3 Pro nyní oficiálně dorazil i do Česka. Zájemci si mohou pořídit sadu s mateřským routerem a extenderem za 6 299 Kč. Router, který schováte jen neradi Průhledné antény a Wi-Fi 7 Ventilátory ve tvaru žraločí ploutve Pro koho je router vhodný? Router, který schováte jen neradi Běžné routery většinou končí schované za skříní nebo v rohu místnosti, kde nikoho neruší. Huawei WiFi Mesh X3 Pro je přesným opakem – válcovité tělo s průhlednou horní částí ukrývá strukturu připomínající horský masiv, která se rozsvítí a vytvoří efekt východu slunce nad zasněženými vrcholky. Jde o první router, který byste si klidně mohli postavit doprostřed obýváku jako dekoraci. Osvětlení lze ovládat přímo dotykem nebo prostřednictvím aplikace Huawei AI Life, kde si uživatel nastaví jas, teplotu barev i časovač zapnutí a vypnutí podle denního režimu. Extender v balení nabízí stejné možnosti ovládání jako mateřská jednotka. Průhledné antény a Wi-Fi 7 Design by sám o sobě nestačil, kdyby router nefungoval. Huawei u X3 Pro nasadil průhledné antény z kovové slitiny, které jsou podle výrobce první svého druhu. Antény jsou vytvořeny leptáním obvodů na průhledný materiál s mikrometrovou přesností a ukryty přímo uvnitř horského motivu – nikde tedy nic netrčí. CHCI NOVÝ ROUTER HUAWEI Router podporuje dvoupásmovou Wi-Fi 7 s rychlostí až 3,6 Gbps (688 Mb/s na 2,4 GHz a 2 882 Mb/s na 5 GHz). K dispozici jsou technologie Multi-Link Operation pro nižší latenci, 4K-QAM pro rychlejší přenos dat a Multi-RU pro efektivní rozdělení zátěže mezi pásma. Díky mesh technologii HUAWEI WiFi Mesh+ pokryje sada s extenderem plochu až 120 m² stabilním signálem bez hluchých míst. Ventilátory ve tvaru žraločí ploutve Zajímavostí je systém chlazení s ventilátory druhé generace ve tvaru žraločí ploutve, které podle Huawei zajišťují o 70 % lepší proudění vzduchu. Router by tak měl zůstat chladný i při vysoké zátěži a dlouhodobém provozu. Z funkcí stojí za zmínku Game Turbo pro snížení latence při hraní, rodičovská kontrola nebo bezpečnostní systém HomeSec s ochranou proti útokům. Mateřský router disponuje 512 MB RAM, třemi síťovými porty (dva z nich jsou 2,5G s automatickým rozpoznáním WAN/LAN) a podporou integrace do systémů chytré domácnosti. Pro koho je router vhodný? Huawei WiFi Mesh X3 Pro ocení především ti, kteří nechtějí mít v obýváku nehezkou plastovou krabici s trčícími anténami. Pokud vám záleží na designu interiéru a zároveň potřebujete spolehlivé Wi-Fi pokrytí většího bytu či domu, jde o zajímavou volbu. Mesh technologie zajistí plynulý přechod mezi místnostmi bez výpadků. Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že cena 6 299 Kč za sadu není zrovna nízká. Za podobné peníze seženete výkonnější mesh systémy od konkurence, které však vypadají jako běžné routery. Huawei si tu účtuje příplatek za unikátní design. Kdo hledá čistě nejlepší poměr cena/výkon bez ohledu na vzhled, najde levnější alternativy. Umístili byste si tento router do obýváku? Zdroje: Huawei, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Huawei router Mohlo by vás zajímat Huawei prodává v Jižní Koreji mimořádně levný SSD. Nemusíte být smutní, pokud ho neseženete Libor Foltýnek 2.1.2025 Konečně pořádný internet i na chatě! TP-Link představil parádní 5G router Libor Foltýnek 25.11.2024 LIDL prodává skvělý Xiaomi WiFi zesilovač nejlevněji v ČR. K čemu je dobrý? Jakub Kárník 7.7.2022 Routery TP-Link údajně přispívají k hackerským útokům. V USA jim hrozí zákaz Jana Skálová 25.12.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023 Xiaomi přichází s novým mesh systémem. BE3600 Pro vyřeší slabý signál, poradí si s chytrou domácností a nestojí mnoho Jakub Kárník 29.10.2024