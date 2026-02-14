TOPlist

Do Česka dorazil nejhezčí router, jaký jste kdy viděli. Umí Wi-Fi 7 a dodává se s extenderem

  • Huawei WiFi Mesh X3 Pro s designem zasněžené hory je nyní k dispozici v Česku za 6 299 Kč
  • Router nabízí Wi-Fi 7 s rychlostí až 3,6 Gbps a mesh technologii pro pokrytí celé domácnosti bez hluchých míst
  • Průhledné antény z kovové slitiny jsou ukryté uvnitř stylového těla, takže nikde nic netrčí

Adam Kurfürst
14.2.2026 18:00
Ikona komentáře 0
HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro s extenderem na schudcich

Koncem listopadu jsme vás informovali o routeru Huawei X3 Pro, který se v Číně začal prodávat s cenou odpovídající zhruba 3 900 Kč za samotnou jednotku. Tehdy jsme spíše nepředpokládali, že se novinka někdy podívá mimo domovský trh. O to příjemnější je zjištění, že Huawei WiFi Mesh X3 Pro nyní oficiálně dorazil i do Česka. Zájemci si mohou pořídit sadu s mateřským routerem a extenderem za 6 299 Kč.

Router, který schováte jen neradi

Běžné routery většinou končí schované za skříní nebo v rohu místnosti, kde nikoho neruší. Huawei WiFi Mesh X3 Pro je přesným opakem – válcovité tělo s průhlednou horní částí ukrývá strukturu připomínající horský masiv, která se rozsvítí a vytvoří efekt východu slunce nad zasněženými vrcholky. Jde o první router, který byste si klidně mohli postavit doprostřed obýváku jako dekoraci.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro na cernem pozadi

Osvětlení lze ovládat přímo dotykem nebo prostřednictvím aplikace Huawei AI Life, kde si uživatel nastaví jas, teplotu barev i časovač zapnutí a vypnutí podle denního režimu. Extender v balení nabízí stejné možnosti ovládání jako mateřská jednotka.

Průhledné antény a Wi-Fi 7

Design by sám o sobě nestačil, kdyby router nefungoval. Huawei u X3 Pro nasadil průhledné antény z kovové slitiny, které jsou podle výrobce první svého druhu. Antény jsou vytvořeny leptáním obvodů na průhledný materiál s mikrometrovou přesností a ukryty přímo uvnitř horského motivu – nikde tedy nic netrčí.

Router podporuje dvoupásmovou Wi-Fi 7 s rychlostí až 3,6 Gbps (688 Mb/s na 2,4 GHz a 2 882 Mb/s na 5 GHz). K dispozici jsou technologie Multi-Link Operation pro nižší latenci, 4K-QAM pro rychlejší přenos dat a Multi-RU pro efektivní rozdělení zátěže mezi pásma. Díky mesh technologii HUAWEI WiFi Mesh+ pokryje sada s extenderem plochu až 120 m² stabilním signálem bez hluchých míst.

Ventilátory ve tvaru žraločí ploutve

Zajímavostí je systém chlazení s ventilátory druhé generace ve tvaru žraločí ploutve, které podle Huawei zajišťují o 70 % lepší proudění vzduchu. Router by tak měl zůstat chladný i při vysoké zátěži a dlouhodobém provozu. Z funkcí stojí za zmínku Game Turbo pro snížení latence při hraní, rodičovská kontrola nebo bezpečnostní systém HomeSec s ochranou proti útokům.

HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro ventilatory

Mateřský router disponuje 512 MB RAM, třemi síťovými porty (dva z nich jsou 2,5G s automatickým rozpoznáním WAN/LAN) a podporou integrace do systémů chytré domácnosti.

Pro koho je router vhodný?

Huawei WiFi Mesh X3 Pro ocení především ti, kteří nechtějí mít v obýváku nehezkou plastovou krabici s trčícími anténami. Pokud vám záleží na designu interiéru a zároveň potřebujete spolehlivé Wi-Fi pokrytí většího bytu či domu, jde o zajímavou volbu. Mesh technologie zajistí plynulý přechod mezi místnostmi bez výpadků.

Na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že cena 6 299 Kč za sadu není zrovna nízká. Za podobné peníze seženete výkonnější mesh systémy od konkurence, které však vypadají jako běžné routery. Huawei si tu účtuje příplatek za unikátní design. Kdo hledá čistě nejlepší poměr cena/výkon bez ohledu na vzhled, najde levnější alternativy.

Umístili byste si tento router do obýváku?

Zdroje: Huawei, TZ

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

