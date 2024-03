Mapy.cz v hodinkách Huawei? Jde to, ale dře to!

Hodinky od Huawei patří dlouhodobě k těm nejoblíbenějším na světě

Přestože s nimi přes spoustu slibů ze strany výrobce stále není možné platit

Nepotěší ani velmi omezená nabídka aplikací, kterou najdete v obchodu AppGallery

Společnost Huawei už před mnoha lety představila první generaci hodinek Watch GT. Atraktivní design, vyvážená nabídka funkcí, skvělá výdrž na jedno nabití. Od té doby se objevilo několik vylepšených verzí, současné hodinky Huawei Watch GT 4 jsou zkrátka super.

Hlavní výhody a nevýhody hodinek Huawei se ale během let téměř nezměnily. To pozitivní jsme už zmínili, pojďme se podívat na méně příjemné věci – hodinky Huawei se pořád ještě nenaučily platit, navíc ani nabídka aplikací není zrovna bohatá, spíše naopak…

Než se ale podíváme na Mapy.cz v hodinkách Huawei, musíme udělat malou odbočku a detailněji se podívat na portfolio chytrých hodinek od Huawei. V tom se nachází dvě základní řady – Watch GT a Watch. Všechny spoléhají na HarmonyOS, pod tímto pojmem se ale skrývají naprosto odlišné systémy. Zatímco řada GT spoléhá na velmi ořezaný systém dříve známý jako LiteOS (díky tomu zvládnou klidně dva týdny na jedno nabití), Huawei Watch (bez přídomku GT) mají plnohodnotný systém, který si poradí s aplikacemi pro Android!

To ale neznamená, že byste si skrze Obchod Play jednoduše stahovali aplikace dle libosti. Postup instalace Android aplikací je lehce komplikovanější a připravte se na to, že ne všechny aplikace budou fungovat korektně respektive bude možné je pohodlně ovládat na displeji hodinek. Jak si nainstalovat Android aplikace do hodinek Huawei Watch (Watch 3, Watch 3 Pro, Watch 4, Watch 4 Pro)?

1. povolte v hodinkách vývojářské možnosti opakovaným poklepáním na číslo verze firmware

2. stáhněte si nástroje ADB and Fastboot (využít můžete například tento balíček)

3. v hodinkách ve vývojářských možnost povolte ladění skrze WiFi (pokud se funkce napoprvé neaktivuje, tak několikrát po sobě ji zapněte a vypněte, dříve nebo později se správně spustí) a zůstaňte v této nabídce

4. v počítači spusťte adb a připojte se k hodinkám příkazem adb connect x.x.x.x:xxxx (zadejte konkrétní hodnoty z hodinek)

5. po úspěšném spojení zadejte příkaz adb shell pm disable-user com.android.packageinstaller (tím umožníte instalaci APK souborů)

6. pomocí příkazu adb install názevapk.apk instalujte aplikace (místo názevapk napište název konkrétního souboru)

Sám jsem nikdy nebyl fanouškem aplikací v hodinkách, displej je zkrátka malý. Ale jednu aplikaci jsem vždy postrádal – mapovou aplikaci, která mi na mapě ukáže aktuální polohu. Jedu na kole, přijedu na křižovatku a když nevím kudy dál, mrknu se na hodinky. Jsem člověk líný a telefon kvůli tomu nebudu vytahovat…

Právě proto jsem si do hodinek nainstaloval aplikaci Mapy.cz (nejnovější verzi, která konkuruje aplikaci Waze) a rovnou stáhl offline mapy České republiky. Aplikace není úplně pohodlně ovladatelná, ale splňuje účel, kvůli kterému jsem ji instaloval. Škoda jen, že se pomocí otočné korunky nedá měnit úroveň přiblížení, je ale logické, že aplikace původně pro mobilní telefony s tímto prostě nepočítá. Přesto mi Mapy.cz v hodinkách dělají dost solidní službu a je škoda, že Huawei nějaké podobné offline řešení nenabízí oficiálně pro řadu Watch GT.

