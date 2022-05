Na konci dubna představila společnost Huawei v Číně hned několik nových produktů a až dodnes nebylo jasné, zda a kdy se dočkají své premiéry na globálním trhu. Nyní čínská společnost vydala prospekt, na kterém láká na datum 18. května a 14:00 CET (Central European Time, tedy i čas, který platí u nás v Česku).

Firma výslovně nezmiňuje produkty, které na této akci uvidíme, ale díky nápovědám, které nám dala není tak těžké uhodnout, na co se můžeme těšit. Na levé straně se nachází abstraktní zakřivený obrys v červené barvě, což s nejvyšší pravděpodobností znamená, že se dočkáme telefonu Huawei Mate Xs 2.

May 18th. 14:00 CET. Save the date.

Witness the reveal of innovative foldable technology and brand new health & fitness devices at the HUAWEI Flagship Product Launch 2022.#LiveSmartWithHuawei pic.twitter.com/N44G1oMA7f

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) May 10, 2022