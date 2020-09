Únik k Huawei Watch GT2 Pro přináší dobré zprávy o nabíjení a baterii

Co nevidět bychom se měli dočkat oficiálního představení hodinek Huawei Watch GT2 Pro a proto se pochopitelně pěkně rychle točí kolotoč spekulací a úniků. Nedávno jsme například měli možnost podívat se na uniklé promo obrázky. Teď se na světlo světa dostaly kromě dalších fotek i nějaké další informace k hardwarové výbavě nových Huawei hodinek. Stávající “dvojková gétéčka” jsou hodně oblíbená a fanoušci tak napjatě očekávají, co čínská firma vymyslela. Jak přídomek Pro napovídá, měly by změny směrovat k lepšímu. A to skutečně potvrzuje i zmíněný aktuální únik, který hovoří o tom, že Huawei Watch GT2 Pro dostanou bezdrátové nabíjení.

Tato novinka jistě fanoušky a zájemce potěší. Půjde o první využití této technologie v hodinkách Huawei. Druhou dobrou zprávou, kterou slibujeme v nadpisu, je udržení hladiny pro maximální výdrž. I nové by měly tedy zvládnout fungovat na jedno nabití až 14 dní. Společně s předchozím modelem tak budou patřit v tomto ohledu ke špičce. Když k tomu připočteme nové bezdrátové nabíjení, hodinky Huawei Watch GT2 Pro budou skutečně lákavé. Spoustu dalších parametrů včetně paměťové výbavy nebo velikosti displeje by také měly sdílet se standardním modelem. Zatím se odhaduje, že budou stát kolem 280 eur, tedy cca 7 400 Kč.

