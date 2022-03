Na konci listopadu společnost Huawei odhalila očekávané hodinky Huawei Watch GT Runner, které se před nedávnem konečně dostaly i k nám do Evropy. Jedná se o sportovnější verzi již dříve testovaného modelu Huawei Watch GT 3. Na levém zápěstí je už nějakou dobu používáme namísto TicWatch Pro 3 a tak se brzy můžete těšit na plnohodnotnou recenzi. Pojďme si ale teď ukázat alespoň parametry a nějaké ty funkce.

Huawei Watch GT Runner potěší nejen sportovce

Pokud máte s hodinkami se systémem HarmonyOS 2.0 zkušenost, budete se s Huawei Watch GT Runner cítit jako doma. Systém je svižný a nabízí spoustu užitečných funkcí. Pokud by vám nějaká aplikace chyběla, naleznete jich požehnané množství v AppGallery. Nechybí samozřejmě vnitřní 4GB úložiště, které můžete využít třeba na hudbu a překvapila nás velice dobrá haptická odezva, která je u hodinek ještě důležitější než u telefonu. Alespoň za předpokladu, že je nosíte denně.

Dominantou přední strany je 1,43palcový AMOLED displej s rozlišením 466 x 466 pixelů, což nám dává celkovou jemnost 461 pixelů na palec. Zde si opravdu není na co stěžovat. Je více než dostatečně čitelný i na přímém slunci a má kontrastní barvy, což vypadá v kombinaci s těmi parádními ciferníky opravdu dobře. Plavci mohou počítat s certifikací IP68 a nechybí hromada sportovních režimů. Stejně jako v Huawei Watch GT 3 můžeme počítat také se senzory pro sledování srdečního tepu, okysličení krve či sledování spánku.

Hodinky umí také monitorovat nadmořskou výšku, což jsme mohli cestou na MWC otestovat přímo v letadle. Bez hodinek byste neměli šanci poznat, že letadlo klesá, ale s nimi jsme věděli, že budeme každou chvilku přistávat v Barceloně. Musíme ocenit také výdrž baterie, která je naprosto skvělá.

Pravda, ve Španělsku jsme s nimi sice příliš neběhali a nevyužívali je na maximum, ale nebrali jsme si do batohu ani nabíječku, protože jsme zkrátka tušili že nebude potřeba. Po týdnu stále ukazovaly něco okolo 38 %. Při běžném používání nebude problém dostat se na téměř dvoutýdenní výdrž. Pokud by vás na hodinkách cokoliv zajímalo, dejte nám vědět do komentářů. Na vaše dotazy odpovíme buď v nich nebo v chystané recenzi.

Co vás zajímá ohledně Huawei Watch GT Runner?