Huawei Watch 3 nabídnou systém Harmony OS podobný Wear OS

Hodinky Huawei Watch jsme naposledy viděli v roce 2017, kdy vyšla jejich druhá generace s operačním systémem Wear OS. Od té doby se čínská společnost soustředí výhradně na modely Watch GT s vlastním operačním systémem. Jenže nyní to vypadá, že bychom se mohli brzy dočkat Huawei Watch 3 se systémem Harmony OS.

Huawei Watch 3 dostanou systém Harmony OS

Bylo by naivní očekávat, že v hodinkách bude operační systém od Googlu. Jenže prý se nedočkáme ani LiteOS, který se nachází v hodinkách řady GT. Místo toho hodinky poběží na systému HarmonyOS. Ten by měl nabídnout zcela nové uživatelské rozhraní a nabídne také podporu aplikací třetích stran. Právě to je věc, která uživatelům Huawei hodinek chybí nejvíce. Prý půjde o podobný systém jako právě Wear OS a musíme tak počítat s horší výdrží baterie.

Huawei Watch 3 nabídnou také eSIM, stejně jako hodinky Watch 2 Pro. Právě to byl měl být hlavní odlišovací prvek od řady GT, která tuto funkci postrádá.

Jak se na hodinky těšíte?