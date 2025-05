Nový externí SSD disk od Huawei můžete klidně přejet autem. Odolná bestie nabídne až 4TB úložiště

Společnost Huawei uvedla na čínský trh nový přenosný SSD disk Kunling eKitStor Shield 200, který cílí na náročné profesionály i uživatele v terénu. Rychlost přenosu slibuje 2000 MB/s, a to díky rozhraní USB 3.2 Gen 2×2 přes USB-C, což by mělo v pořádku stačit k přenosu videí a fotografií na disk a z něj. Navíc nabízí úctyhodnou odolnost i hardwarové šifrování. Disk zatím dorazil se dvěma velikostmi úložiště; 1 TB a 2 TB. Brzy se každopádně očekává i příchod 4TB verze.

Tělo disku je z tlakově litého kovu, chráněné odnímatelným gumovým krytem. Nabízí IP67 ochranu, což značí kompletní odolnost v prašném prostředí a ochranu v případě, že zařízení ponoříte do vody na maximálně třicet minut do hloubky maximálně jeden metr.

Zároveň by měl disponovat i odolností proti pádu až ze tří metrů. A jak je to vlastně s tím přejížděním autem? Výrobce uvádí, že disk opravdu odolá přejetí automobilem, ale pouze pokud automobil váží do 2 tun.

Váží přitom jen 145 g bez krytu a 180 g s ním. Nechybí mu samozřejmě ani spolehlivé šifrování, podpora zálohování, diagnostiky a cloudu díky nástroji eKitStor Toolkit. Zároveň vás nemusí děsit ani kompatibilita – disk je plně kompatibilní s Windows, macOS, Androidem i HarmonyOS.

Kdo SSD od Huawei využije? A jaká je zatím cena?

Mít po ruce přenosný SSD disk se hodí rozhodně těm z nás, kteří se vyžívají v zachycování a vytváření velikostně náročnějších souborů různých typů. Pokud bych například pravidelně zachycovala videosnímky ve 4K kvalitě nebo pořizovala fotografie do formátu RAW, určitě bych externí disk ocenila.

Přestože tento disk zatím není globální záležitostí, je dobré si vytvořit povědomí i o cenovém rozpětí produktu. 1TB verze je dostupná za v přepočtu 2 337 Kč, přičemž 2TB verze se podraží skoro na dvojnásobek, a to na 4 233 Kč.

Používáte externí SSD?

