Nedávno jsme vám psali o tom, že firma TSMC nebude moci dodávat čipsety do Huawei a to kvůli obchodním restrikcím ze strany USA. Původně se spekulovalo o tom, že čínský gigant rozšíří spolupráci s MediaTekem, který pro ně vyráběl čipsety do telefonů nižších tříd. To sice může být pravda, ovšem sám Huawei si zřejmě není jistý, zda by byl MediaTek schopen vytvořit dostatečně kvalitní čipsety do vlajkových lodí. Proto se zde nabízí otázka – kdo je vyrobí? Odpověď? Příští vlajkové lodě od Huawei zřejmě dostanou Snapdragon čipsety.

Hned několik světových analytiků se shodlo na tom, že telefony Huawei P50/Mate 50 (rok 2021) dostanou dostanou čipsety od Qualcommu. Pravděpodobně se tak bude jednat o čipsety Snapdragon 865/875. Huawei potřebuje dostat do své vlajkové lodě 5 či 7nm čipsety. Společnost již převedl část své výroby do čínského SMIC. Problém je v tom, že tato firma aktuálně vytváří 14nm čipsety. Právě nedávno představený Kirin 710A používá tuto technologii.

SMIC sice údajně pracuje na 8 a 7nm čipsetech, ovšem bude ještě nějakou chvíli trvat, než výrobu dokončí. Než pak bude tato společnost schopna vyrábět 5nm čipsety, bude potřebovat ještě spoustu času. A právě proto by mohl vypomoci Qualcomm se svým Snapdragonem. Vzhledem k tomu, že je i Qualcomm americkou společností je však otázka, za jakých podmínek by USA dovolilo dodávat čipsety Snapdragon do Huawei telefonů. Na tuto odpověď si ještě nějakou dobu počkáme.

Uvítáte Snapdragon čipsety v Huawei telefonech?

Zdroj: phonearena.com