Šéf Huawei si ostře rýpl do Samsungu. Co prý utnuly sankce?

Řekli byste, že je společnost Samsung “malý výrobce” mobilních telefonů? Pokud ne, určitě patříte k drtivé většině lidí, kteří to vidí stejně. Pokud byste odpověděli ano, patrně by si někteří ťukali na čelo, nicméně byste s v tomto názoru měli velmi zajímavého zastánce. Šéfa firmy Huawei Richarda Yu. CEO čínského giganta se nechal v jednom z posledních rozhovorů slyšet, že kdyby nebyly na jeho společnost uvaleny známé sankce ze strany USA, světu mobilů by s náskokem vládly značky Huawei a Apple.

Myšlenka to není úplně lichá. Před nástupem obchodních restrikcí zrovna Huawei šlapal Samsungu vehementně na paty a v některých statistikách jej dokonce už i předbíhal. Nicméně vyjádření představitele čínské firmy v tom smyslu, že korejský konkurent patří mezi “ostatní menší výrobce” je především velmi křiklavým mediálním rýpnutím.

Je klidně možné, že by se nyní Samsung krčil pod nadvládou čínských mobilů, ale to už se zpětně nepřesvědčíme. Kdyby nebyly uvaleny zmíněné sankce, současný svět mobilních telefonů by možná vypadal i jinak. Těžko říct, jestli by Samsung z nějaké podřadnější pozice investoval například do vývoje ohebných mobilů.

Jak myslíte, že by bez sankcí vypadal aktuální žebříček top výrobců?

Zdroj: pharena