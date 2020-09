Jak tohle Huawei ustojí? Samsung i LG firmě přestanou dodávat displeje

Jak se zdá, nadále se rozšiřuje seznam výrobců a produktů, které budou muset k 15. září ukončit vazby na čínskou společnost Huawei. Restrikce ze strany USA, zakazující spolupráci s Huawei všem firmám, které používají ve svých továrnách americké technologie, byly doposud skloňovány hlavně s ohledem na TSMC. Tedy taiwanskou továrnu vyrábějící procesory, mimo jiné i ze série Kirin. Nyní se objevily informace, že ze stejného důvodu budou muset ve vztahu k Huawei zareagovat také firmy Samsung a LG, které přikročí k zastavení dodávek displejů.

Se zprávou přišla jihokorejská média a pouze firma LG ji potvrdila. Zmínila, že ztráta Huawei jako zákazníka nebude velká. Obdobné to pravděpodobně bude i u Samsungu, který ale zatím informace neokomentoval. Zatímco pro jihokorejské společnosti nejde o velký zásah, čínský gigant by se mohl dostat do větších problémů. A to při výrobě nových telefonů z řady Mate. Standardní model Mate 40 má podle všeho disponovat displeji, které si firma Huawei vyrobí sama, případně je sežene v Číně. Model Mate 40 Pro už má ale údajně mít LG a Samsung panely. Je pravděpodobné, že velká spousta těchto telefonů už byla vyrobena, ale do budoucna má čínská firma co hasit.

Huawei by časem mohlo zastavení dodávek displejů od firem Samsung a LG vyřešit výrobou v Číně. Nebo v jiných továrnách, kterých se restrikce netýkají. Těch kvalitních ale v současnosti moc není a největší čínský výrobce elektroniky navíc musí skoro každý den řešit nové a nové problémy.

Jaký je váš postoj k těmto restrikcím ze strany USA?

Zdroj: Reuters