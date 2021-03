Jak asi není třeba detailněji připomínat, čínská společnost Huawei nemá momentálně v oblasti telekomunikací úplně na růžích ustláno. Několik obchodních sankcí zapříčinilo, že firma nemůže používat například software či hardware vyvinutý pomocí amerických technologií. Což je velký problém. To vše na základě obav, že společnost v rámci výstavby a provozování 5G infrastruktury ohrožuje s napojením na Čínu bezpečnost ostatních států. Zatímco prodejnost mobilů této značky po tvrdých zásazích klesá a sítě má zakázáno budovat hned v několika zemích, může firmě paradoxně přesně tento moderní typ konektivity pomoci. Huawei chce začít účtovat mimo jiné i velikánům jako Apple či Samsung poplatky za 5G patenty.

Právní zástupci čínské společnosti už se konkurenčním firmám, které jsou ovšem současně i využivateli těchto patentů, ozvali. Požadavek zní: 2,5 dolaru za každý telefon vyrobený mezi roky 2019 a 2021. “Je to rozumná nabídka,” vzkazuje Huawei. A má vlastně pravdu, jelikož jde o částku mnohem menší, než jakou se ohánějí konkurenti jako Nokia, Ericsson, Motorola nebo Qualcomm. S poslední jmenovanou firmou se dokonce Apple soudil kvůli tomu, že považuje za nesmyslnou částku 7,5 dolaru za kus.

I když jde jen o zlomek částky, kterou jinak inkasují další držitelé práv na 5G patenty, Huawei si může v případe dohody s firmami Samsung a Apple přijít na velké peníze. Takové, které by mohly citelně zalepit díry po propadech prodejnosti mobilů. S ohledem na počet prodaných kusů mobilů těchto dvou značek ve zmíněném období se má jednat o 1,2 až 1,3 milardy dolarů. Tedy cca 26,4 až 28,6 miliardy korun. To by byla celkem slušná finanční záplata. A do budoucna se by v této oblasti mohlo čínské firmě dařit minimálně stejně, jelikož je vlastníkem nejvíce patentů spojených s 5G na světě. Nikdo ale zatím neví, jestli se i tento přítok peněz opět nepokusí přiškrtit nějakým dalším způsobem vedení USA.

Zdroj: Bloomberg