Qualcomm čipsety v mobilech Huawei? Tato varianta má prý zelenou

I když je tu nemalá šance, že nově zvolený (berme to tak) prezident USA Joe Biden může zastavit obchodní restrikce namířené proti čínským firmám a jmenovitě Huawei, tento obří producent mobilů a další elektroniky stále s jejich dopady bojuje. Nejen ve velmi známé oblasti Google aplikací, ale důsledkem dalších zákazů i na poli dodávek procesorů. Už se několikrát objevily informace, že by některá firma z USA či využívající tamní technologie mohla dostat výjimku. V druhé polovině září jsme v tomto ohledu psali například o AMD. Uběhlo pár týdnů a je tu další jméno. Z Číny dorazila spekulace, že by pro Huawei mohla procesory dodávat firma Qualcomm. Právě na základě nové výjimky.

Zatímco u AMD se rovnou hovořilo o tom, že by spojení mířilo spíš k vybavení notebooků další větší elektroniky, v případě Qualcommu asi není pochyb, že je řeč o mobilech. Vznikl nového obchodního vztahu prý podmiňuje jedna významná věc – Huawei se podle všeho musí “zbavit” značky Honor. Mimo jiné i kvůli tomu, že pro takové množství mobilů by už kapacita továren americké firmy nestačila. I když zatím neexistují potvrzené informace, Honor by měl údajně co nevidět patřit konsorciu Digital China, takže tato podmínka nereálná není. Těžko ale říct, jak je to ve skutečnosti se zmíněnou podmínkou ze strany USA. Bez ní samozřejmě Qualcomm procesory pro Huawei nevyrobí a zajímavá spekulace by tím padala.

Co byste říkali na Snapdragon procesory v Huawei mobilech?

Zdroj: GSMArena