Huawei chce opravovat skla na telefonech podobně jako na autech

Budeme si doma sami opravovat škrábance a menší praskliny na displejích mobilů? A tím teď nemáme na mysli výměnu celého panelu, ale skutečnou opravu jen poškozené části. “Nový” způsob si nedávno patentovalo čínské Huawei. Ty uvozovky jsou důležité, jelikož jde o princip, který dobře znají zejména všichni řidiči, kteří někdy svépomocí či za asistence servisu řešili menší prasklinu na skle jejich auta. Huawei patent na opravu skla mobilu totiž počítá se stejnou chemickou “záplatou”.

Nevíte, co je tím myšleno? Menší dírky a praskliny na autosklech se dají opravit pomocí speciální chemické sloučeniny a UV lampy. Zatímco látka pomáhá se “změkčením” skla, UV lampa má za úkol “zapéct” daný prostor do nové jednolité vrstvy. Ideálně takové, na které nebudou žádné stopy po předchozím poškození. Čínský výrobce chce tento princip převést do světa telefonů. Společnost Huawei si zaregistrovala patent na opravu skla mobilu, který obsahuje nejen popis samotné procedury, ale i speciální sadu.

Časem se tedy možná dočkáme nového zboží v segmentu pro DIY opravy. Různé přípravky už existují a najdete například i zajímavé návody s použitím zubní pasty, ale kdyby začala něco podobného prodávat takto velká firma, mohl by vzniknout zajímavý trend.

Jak nyní řešíte škrábance a praskliny na mobilu?

Zdroj: hcentral