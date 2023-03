Chystá se nejlepší fotomobil na trhu? Tato fotka vás uchvátí

Huawei pomalu začíná lákat na své nadcházející vlajkové telefony, konkrétně hned generální ředitel Richard Yu. Ten se pochlubil fotografii která má pocházet z připravovaného Huawei P60 Pro. Ačkoliv to Yu přímo nepotvrdil, dává to velký smysl. Už několik dní se totiž hovoří o tom, že má čínská firma brzy představit nové vlajkové telefony. A takovou fotku by žádný telefon střední třídy zřejmě nevyfotil, posuďte sami.

Huawei P60 Pro má disponovat 64MPx snímačem OmniVision OV64B s 3,5x optickým zoomem. Chybět nebude ani RYYB senzor, což je u telefonů Huawei poměrně běžná záležitost. Hlavní senzor má dostat 50Mpx rozlišení, stejně jako teleobjektiv. A co se týče displeje, Huawei P60 Pro má dostat 6,6palcový QHD+ panel s obnovovací frekvencí 120 Hz. Výdrž prý dostane na starost 5000mAh baterie s podporou 100W nabíjení.

Huawei se rozhodl vsadit na vlastní HarmonyOS 3.0 a chybět nemá samozřejmě ani certifikace IP68.

Zdroj: gizmochina.com