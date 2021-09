Huawei zřejmě představí řadu P50 pro globální trh. Kdy?

Společnost Huawei právě oznámila, že její další tisková konference, kde dojde na představení nových produktů se odehraje 21. října ve Vídni v 15:00. Postará se o ní Derek Yu, prezident společnosti pro střední a východní Evropu. Prozatím nebylo prozrazeno, co všechno firma chystá, ovšem můžeme zkusit tipovat.

Huawei P50 dorazí na globální trh

Web GSMArena dostal totiž na tuto konferenci pozvánku a můžeme na ní vidět mobilní telefon. Sice není úplně jasně poznat, o který model by mohlo jít, ale jeden tip přece máme. V červenci totiž došlo na představení řady Huawei P50 a tak bychom se ji mohli dočkat také v Evropě. Možná si říkáte, že je na to trochu pozdě když má přijít na podzim nová řada Mate 50, ovšem ta byla údajně zrušena. Teoreticky by mohlo dojít také na představení Huawei nova 9, který by měl být představen 23. září v Číně.

Jak se na akci těšíte?