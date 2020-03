Vzhled a parametry nej Huawei mobilu všech dob potvrzeny. A co cena?

Huawei během své online konference 26. března představí zejména vlajkové telefony ze série P40. Po různých spekulacích i oficiálních vyjádřeních je jasné, že půjde hned o několik telefonů s všemožně komplikovanými názvy. Odlehčené modely P40 lite a P40 lite E už se nacházejí oficiálně na webu a brzy budou k předobjednání. Samotný středobod série s klasickým označením P40 by měl být pro Evropu představen právě 26. března. A spolu s ním i jeho silnější varianty. S jistotou se teď dá počítat minimálně s diskutovaným modelem Huawei P40 Pro Premium Edition (kam až ty názvy zajdou?), jehož vzhled a základní specifikace se objevily na webu výrobce v Jižní Koreji. Data potvrzují dosavadní spekulace. Všechny údaje, které byly na webu zveřejněny, přinášíme v přehledném seznamu.

Specifikace Huawei P40 Pro Premium Edition

6,7″ OLED displej s rozlišením 3160 x 1440 px, frekvencí 120 Hz a jemností 518 PPI

čipset Kirin 990 5G

12 GB RAM / 512 GB úložiště

zadní fotoaparáty 52 Mpx hlavní + 40 Mpx telefoto + 8 Mpx ultraširoký + 3D ToF + peroscope

+ 40 Mpx telefoto + 8 Mpx ultraširoký + 3D ToF + peroscope přední fotoaparáty 32 Mpx hlavní + 3D ToF

baterie s kapacitou 5500 mAh a podporou 50W nabíjení + 27W bezdrátového nabíjení

a podporou 50W nabíjení + 27W bezdrátového nabíjení čtečka otisku prstu pod displejem

ochrana IP 68

No a cenovka? Ta zatím nebyla žádným oficiálním kanálem potvrzena. Pochopitelně se o ní ale hojně spekuluje. Specifikace Huawei P40 Pro Premium Edition ukazují, že telefon má přímo soupeřit se Samsungem Galaxy S20 Ultra. A tomu bude odpovídat také cena. Nový Huawei telefon by měl podle odhadů přijít na cca 35 tisíc, čímž by se zařadil do společnosti zmíněného Samsungu nebo iPhonů. Evidentně jsme naplno vkročili do doby, kdy cenovky vlajkových telefonů nejvýznamnějších značek pod 30 tisíc nepůjdou. Xiaomi se se svým Mi 10 Pro pod touto hranicí drží jen těsně. A to zatím jen díky tomu, že jde jen o přepočet z cizí měny. Realita v ČR bude asi jiná.

Kolik tipujete, že bude nová vlajka od Huawei stát v ČR?

Zdroj: aauthority