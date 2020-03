Do ČR míří dvě lite verze Huawei P40. “Průměrňáci” bez Google aplikací

Na příchod nového vlajkového telefonu Huawei P40 do ČR a do Evropy obecně si ještě chvilku počkáme. Firma nás přitom bude napínat déle, než sama původně plánovala. Kvůli aktuálním celosvětovým problémům s koronavirem musela nejprve překousnout zrušení barcelonské konference MWC 2020. Další termín je stanoven na 26. březen, ale ani ten se nevyhnul omezení. Uvedení novinek nakonec proběhne pouze online. Datum je ale významné pro zdejší trh díky startu prodeje odlehčených verzí Huawei P40 lite a P40 lite E, jejichž specifikace a cena je už teď známá. Od 18. března bude možné telefony předobjednat, 26. března pak poputují do volného prodeje. Pojďme se na parametry obou těchto přístrojů podívat. Připomínáme, že všechny telefony ze série P40 nebudou obsahovat služby od Googlu, ale pouze nástroje z čínské AppGalery.

Specifikace a cena Huawei P40 lite

Android 10 / EMUI 10.0.1

6,4″ LCD displej s rozlišením 2310 x 1080 px

čipset Kirin 810

fotoaparáty 48 Mpx hlavní + 8 Mpx ultra širokoúhlý + 2 Mpx makro + 2 Mpx hloubkový a 16 Mpx přední

+ 8 Mpx ultra širokoúhlý + 2 Mpx makro + 2 Mpx hloubkový a 16 Mpx přední 6 GB RAM / 128 GB ROM

baterie s kapacitou 4200 mAh a podporou 40W SuperCharge

a podporou 40W SuperCharge barvy Sakura Pink, Midnight Black, Crush Green

rozměry 159,2 x 76,3 x 8,7 mm a váha 183 g

cena 6499 Kč (k předobjednávce zdarma náramek Band 4 Pro)

Specifikace a cena Huawei P40 lite E

Android 10 / EMUI 10.0.1

6,39″ IPS displej s rozlišením 1560 x 720 px

čipset Kirin 710F

fotoaparáty 48 Mpx hlavní + 8 Mpx ultra širokoúhlý + 2 Mpx hloubkový a 8 Mpx přední

+ 8 Mpx ultra širokoúhlý + 2 Mpx hloubkový a 8 Mpx přední 4 GB RAM / 64 GB ROM

baterie s kapacitou 4000 mAh

barvy Midnight Black, Aurora Blue

cena 4499 Kč (k předobjednávce zdarma náramek Band 4)

Přijdou vám ceny telefonů adekvátní k parametrům?

Zdroj: Huawei