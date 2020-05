Huawei P30 Pro New Edition bude nový telefon s Google službami

Německá pobočka Huawei láká na svých webových stránkách na novou kampaň pro řadu P30, kdy kupující zdarma při nákupu telefonu získá zdarma tablet Huawei MediaPad T30 10 s pouzdrem. Akce se vztahuje na telefony Huawei P30 Lite, Huawei P30 Lite New Edition, Huawei P30, Huawei P30 Pro a Huawei P30 Pro New Edition. Že ten poslední neznáte? My také ne. Jde totiž o úplně nový model, který teprve bude představen. P30 Pro New Edition má být vylepšenou verzí P30 Pro, přičemž nemají chybět Google služby.

Nová verze Huawei P30 Pro New Edition se objevuje také ve smluvních podmínkách operátorů Vodafone a Otelo. Telefon se jasně odlišuje od modelu P30 Pro a právník, který smlouvu zpracovával dal pro jistotu oba dva telefony až na konec seznamu pro případ, že by si někdo myslel, že jde o chybu. Pokud Huawei skutečně uvede nový telefon, dá se očekávat podobný postup jako u P30 Lite a P30 Lite New Edition. Nabídne tedy zřejmě více RAM paměti a větší úložný prostor.

Ostatní specifikace zůstanou stejné včetně přítomnosti Google služeb. Propagační plakát aktuálně sděluje, že bude nový telefon dostupný od 15. května. Leakeři odhadují, že bude disponovat 12 GB RAM a 1 TB úložištěm.

Zdroj: gsmarena.com