Čekáte na EMUI 10.1 pro váš Huawei P30 Lite? Bohužel máte smůlu…

Čínská společnost Huawei v roce 2019 představila v rámci vlajkové série telefonů P30 tři modely. Standardní, Pro a později i Lite. Poslední jmenovaný, který je pochopitelně ze všech tří nejméně vybavený, přišel na trh s Androidem 9 zabaleným do nadstavby EMUI 9.0. Další dva “sourozenci” přitom měli pokročilejší verzi 9.1. Té se model Lite dočkal později. Mírný posun v číslování a verzích se u telefonů projevuje i nyní, kdy dochází k posunu u desáté generace Androidu i nadstavby. Huawei čekajícím majitelům telefonů P30 Lite vzkázalo, že se jich nebude týkat update na EMUI 10.1.

Hey there! Thanks for showing interest in EMUI 10.1. Unfortunately, P30 Lite is not eligible for the update. However, please be assured that we are constantly working towards creating the best experience for our users. We thank you for your patience and support.

— EMUI (@HuaweiEMUI) August 24, 2020