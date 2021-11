Když smartphone tak s výkonem a pořádnou baterií

Komerční článek

Služby, banka, hraní her, dlouhé dopisování s kamarády, kalendář, úkoly, jízdenky, platební karty – to všechno a ještě spousta dalších věcí se v posledních letech přesunulo do našich chytrých telefonů. Na jedné straně to přineslo obrovskou svobodu, na druhou úplně novou starost – co když se mi vybije telefon? Už při výběru je třeba hledat modely, které něco vydrží a nenechají vás ve štychu. Třeba jako Huawei nova 9.

Když řekneme, že Huawei svůj nový smartphone vybavil tříelektrodovou jednojádrovou baterií o kapacitě 4300mAh, pravděpodobně vám to nic neřekne. Ani není třeba. Ve skutečnosti to znamená, že tenhle telefon vydrží při plném využití bezpečně po celý den. Obrovská baterka ale nijak nezasahuje do designu, který je příjemně tenký a telefon lehký.

Za čtvrt hodiny nabitý na polovic

Když už se baterie vyčerpá, nechceme dlouho čekat na nabytí. Ani nemusíme. Moderní systémy to zvládnou zhruba za stejnou dobu, než si dáte kávu a dezert. Huawei nova 9 podporuje 66 W Huawei SuperCharge. Zároveň baterie obdržela bezpečnostní certifikát od německé společnosti TÜV Rheinland, takže rychlonabíjení je absolutně bezpečné. Velkokapacitní baterii trvá pouhých 15 minut, aby se nabila z nuly na 53 % a pouhých 38 minut, aby se nabila stoprocentně.

Proč telefon potřebuje chlazení?

Když jsme u technologických vychytávek, díky kterým má nova 9 nejen dlouho výdrž, ale i skvělý výkon, je třeba zastavit se u chlazení. Je to věc, o které se u mobilních telefonu tak často nemluví, ale je velmi důležitá, vždyť moderní smartphony zastávají výkon, který byl v minulosti dopřán pouze počítačům. Nova 9 je vybavena chladicím systémem, který zahrnuje chladící fólii VC Liquid Cooling & Grafen. Ta dokáže inteligentně snímat teplotu smartphonu a okolí, pomocí teplotního senzoru. Na základě toho umělá inteligence dynamicky upravuje výkon tak, aby zařízení zůstalo studené, což umožňuje plynulý výkon i po delší dobu. Je jedno, zda uživatel hraje mobilní hru nebo sleduje televizní seriály, telefon ho nespálí. Chladící systém má i pozitivní dopad na výdrž baterie po celý den a celkově na její dlouhodobou životnost.

Řada nova byla vždy nositelem inovací, které skvěle slouží

Od začátku modelové řady nova v roce 2016 představuje tato rodina chytrých telefonů ty nejlepších technologie, které může Huawei nabídnout, ať už se jedná o design, fotoaparát, funkci rychlého nabíjení, aplikace nebo mnoho dalšího. Nova 9 není jiná. Je to smartphone stejný jako vy – dynamický, stylový a nezávislý. Výkonný osobní asistent určený pro lidi, kteří jsou zaneprázdnění, žijí s aktuálními trendy, jsou kreativní a aktivní celý den. Se svým ultratenkým a ultralehkým designem ve dvou barevných variantách Starry Blue a Black, je stylovým doplňkem, který vám pomůže podtrhnout váš styl. Přední i zadní strana jsou mírně zakřivené, díky tomu je telefon pocitově tenčí a tím pádem i pohodlnější. S tloušťkou pouhých 7,77 mm a hmotností přibližně 175 g je nova 9 štíhlá a praktická. Nova 9 tedy spojuje krásu i maximální funkčnost jako ideální váš ideální partner.