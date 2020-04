Smartphony řady Huawei nova již delší dobu platí za stylová zařízení nabízející obstojný výkon i solidní fotografickou výbavu za přijatelnou cenu. Nejinak tomu je i u nově představených zástupců v podobě smartphonů Huawei nova 7. Nabízí totiž výkon hodný starších vlajkových modelů i zajímavou sestavu fotoaparátů – a u nejvybavenějšího Huawei nova 7 Pro 5G to pak platí dvojnásob.

Huawei nova 7 Pro 5G přichází s periskopovým fotoaparátem

Vrchol nabídky nové generace smartphonů nova představuje Huawei nova 7 Pro 5G. Jak již název napovídá, telefon je schopen komunikace v 5G sítích, za co vděčí výkonnému čipsetu HiSilicon Kirin 985 5G. Telefon se bude prodávat ve dvou paměťových variantách a sice 8/128 a 8/256 GB. V obou případech se pak jedná o rychlá, UFS 3.0 úložiště. Použitý OLED displej je zahnutý přes boky přístroje a může se pochlubit úhlopříčkou 6,57″ a FullHD+ rozlišením. V displeji je pak integrovaná optická čtečka otisků prstů.

Telefon rozhodně hodlá zabodovat i sestavou fotoaparátů. Začít můžeme u těch na zádech. Zde se nalézá primární fotoaparát s 64MPx snímačem a objektivem o světelnosti f/1.8. Jedním z hlavních lákadel by ale mohl být periskopový 8MPx fotoaparát s až 5x optickým přiblížením a optickou stabilizací. Mimochodem, jedná se o jeden z prvních smartphonů vyšší-střední třídy s periskopovým fotoaparátem. Dalším by se pak již velmi brzy mělo stát Xiaomi Mi 10 Youth. Sestavu pak uzavírají 8MPx superširokoúhlý a 2MPx makro fotoaparát. Zahanbit se Huawei nova 7 Pro 5G určitě nenechá ani v oblasti selfie fotografií. V průstřelu displeje se totiž nachází 32MPx klasický a 8MPx ultraširokoúhlý fotoaparát.

Huawei Nova 7 SE Official Introduction

Huawei nova 7 5G a nova 7 SE jako solidní střední třída

Výbavou se zahanbit nedají ani dva levnější nově představené modely. Huawei nova 7 5G nabídne totožný hardware jako jeho Pro verze. Nejeden uživatel by zde pak mohl ocenit použití OLED displeje bez zahnutí po stranách – ovšem i zde s integrovanou čtečkou otisků. Drobná změna nastala pouze u fotoparátů, přičemž ten periskopový byl nahrazen fotoaparátem s pevným ohniskem a trojnásobným optickým zoomem. Huawei nova 7 5G také nabídne decentnější průstřel v displeji, neboť přišel o ultraširokoúhlý selfie fotoaparát.

Nejlevnější z nově představené trojice smartphonů nese označení Huawei nova 7 SE. I zde je přítomna podpora 5G, ovšem šetřilo se na použitém čipsetu. Telefon tak nabídne “pouze” Kirin 820. I ten by však měl většině uživatelů poskytnout dostatek výkonu pro libovolné použití. Nahrazen byl také displej a nejlevnější z novinek se tak musí spokojit s LTPS IPS panelem o úhlopříčce 6,5″ a FullHD+ rozlišení. S tím souvisí také přesun čtečky otisků zpod displeje na hranu zařízení. Primární, ultraširokoúhlý a makro fotoaparát jsou zde identické s dražšími modely. Jen namísto zoomového fotoaparátu dostane uživatel pouze 2MPx kamerku pro lepší zachycení hloubky ostrosti.

Posledním lákadlem novinek by mohla být baterie. Ta u všech tří smartphonů disponuje kapacitou 4 000 mAh a podporuje technologii rychlého, 40W nabíjení. Dle slov výrobce by měl originální adaptér baterii za půl hodiny nabít na 75%. Telefony by rovněž měly disponovat bezdrátovým nabíjením s funkcí reverzního nabíjení dalšího zařízení.

Ceny telefonů Huawei nova 7

Huawei nova 7 Pro 5G 8/256 GB – cca 14 800 Kč bez DPH

cca 14 800 Kč bez DPH Huawei nova 7 Pro 5G 8/128 GB – cca 13 300 Kč bez DPH

cca 13 300 Kč bez DPH Huawei nova 7 5G 8/256 GB – cca 12 250 Kč bez DPH

cca 12 250 Kč bez DPH Huawei nova 7 5G 8/128 GB – cca 10 850 Kč bez DPH

cca 10 850 Kč bez DPH Huawei nova 7 SE 8/256 GB – cca 10 000 Kč bez DPH

cca 10 000 Kč bez DPH Huawei nova 7 SE 8/128 GB – cca 8 700 Kč bez DPH

Zdroj: GSMArena.com