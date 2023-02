Troufalé: Huawei si prý vezme ikonickou funkci z iPhonů

Jak známo, čínská společnost Huawei nemá v segmentu chytrých telefonů kvůli obchodním restrikcím zrovna snadné podnikání. I když její mobily například dál výtečně fotí a stále si osvojují zajímavé technologické novinky, bez Google aplikací nebo 5G konektivity je o ně prostě menší zájem. Přesto se firma dál snaží těmito vodami plavit a u jednoho z budoucích telefonů se údajně chce inspirovat u iPhonů a použít jednu jeho ikonickou funkci. Asi tušíte, že je to Dynamic Island.

Funkce a designová úprava, která interaktivně pracuje s podlouhlým výřezem předního foťáku, je patrně tím nejzajímavějším, čím se prezentoval nejnovější iPhone 14. Velmi rychle se objevila také aplikace, která může toto řešení zapnout v Android telefonech. V případě Huawei by měl údajně toto řešení rovnou implementovat do mobilů série Nova 11. Čínská firma měla i doposud u svých telefonů poměrně velký přední výřez, nicméně zavedením funkce Dynamic Island by dostal nový význam a také nové místo uprostřed.

Co říkáte na funkci Dynamic Island?

Zdroj: gizmo