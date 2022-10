Dynamic Island na Android lidi baví. Překonal milion stažení

Apple má oproti ostatním výrobcům jednoznačnou výhodu. Dokáže udělat z naprosté blbosti/nevýhody super funkci, kterou chce mít rázem každý. Netrvalo to dlouho a svou verzi pilulkového výřezu uprostřed představilo Xiaomi se svým modelem CIVI 2. Nedávno jsme vám přinesli návod na to, jak zprovoznit Dynamic Island na jakémkoliv Android telefonu a je vidět, že aplikace, která to umožňuje lidi baví.

Aplikace DynamicSpot na Google Play překonala milion stažení a to za poměrně krátkou dobu. Dokonce se nachází v první desítce nejstahovanějších aplikací na APKMirror. Vývojáři se tedy očividně trefili do černého. Je otázkou, zda uživatelé Dynamic Island na svém telefonu skutečně využívají, nebo zda ho jen vyzkoušeli a za pár minut smazali.

Dynamic Island - dynamicSpot Jawomo

Vývojář Jawomo však aplikaci neustále vylepšuje a opravuje chyby, kteří mu uživatelé hlásí. Jestliže si tedy chcete vyzkoušet tento výřez i na vašem mobilu, určitě mrkněte do našeho návodu.

Jste fanoušky výřezu Dynamic Island?

Zdroj: AndroidPolice