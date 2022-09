Huawei Nova 10 SE je nejnovější stylovka se 108MPx fotoaparátem

Huawei Nova 10 SE je nejnovější přírůstek do stylové řady smartphonů střední třídy od čínského giganta. Jak už název napovídá, a stejně jako v případě jeho předchůdců, se jedná o hůře vybavený smartphone, to však rozhodně neznamená, že by novinka neměla co nabídnout.

Huawei Nova 10 SE vsází na luxusní design

Novinka, stejně jako dříve představené modely Huawei Nova 10 a Nova 10 Pro, nabízí stylový a nebojíme se říct až luxusně působící design. Stejně jako Huawei Nova 10 Pro se i tato novinka ukázala ve stříbrné barevné variantě se zlatými prvky v okolí fotoaparátů a nabídne i černo-zlatou verzi. Když je řeč o fotografické výbavě, musíme zmínit, že novinka disponuje 108MPx primárním fotoaparátem, 8MPx ultraširokoúhlým fotoaparátem a 2MPx makro kamerkou. Bohužel, bližší informace o fotoaparátech v současnosti nejsou k dispozici. Huawei Nova 10 SE by krom pěkného designu mohl nabídnout také solidní displej, neboť se jedná o 6,67″ OLED panel s FullHD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí obrazu.

Výrobce byl zatím na informace okolo této novinky poměrně skoupý, jelikož neznáme ani použitý čipset. Vybavenější modely Nova 10 a Nova 10 Pro pohání Qualcomm Snapdragon 778G ve 4G variantě, zde ale patrně bude na místě čekat slabší řešení. Známe alespoň konfiguraci pamětí, i v tomto případě můžete počítat s 8GB RAM a 256GB úložištěm. Huawei pak nekonkretizoval ani informaci o čtečce otisků prstů, pokud si ale máme tipnout, tak s dostupných obrázků to vypadá na snímač zabudovaný do tlačítka napájení. Uvnitř konstrukce telefonu o tloušťce 7,39 mm a hmotnosti 189 gramů se ukrývá baterie o kapacitě 4 500 mAh s podporou 66W nabíjení. Na informace ohledně dostupnosti a ceny si pak budeme muset ještě chvíli počkat.

Zdroj: Huaweicentral.com