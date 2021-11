Jak jsem si půjčil na “hraní” monitor Huawei MateView GT 34

Redakce technologického magazínu dostává příležitost testovat širokou škálu produktů. Spousta jich bez zájmu propadne výběrovým sítem, protože že se k nám na web prostě nehodí. Jelikož jsme Svět Androida, snažíme se dělat recenze hlavně na telefony s tímto operačním systémem, případně na další chytrá zařízení, která jsou s telefony, tímto OS nebo aplikacemi nějak spojená. Když tedy nedávno dorazila nabídka na vyzkoušení monitoru Huawei MateView GT 34 (Standard Edition), v první okamžik to samozřejmě na kladnou odezvu nevypadalo. Pak mi ale došlo: “Máš nový výkonný notebook s velmi dobrou grafickou kartou, předělanou pracovnu a podobný monitor možná budeš brzo hledat.” Takže mi době psaní tento kousek týden leží na stole a tady jsou dojmy.

Úvod

Předem avizuji, že nejsem žádný velký gamer ani grafický designér, takže ultra detailní parametry mých dříve pořizovaných monitorů jsem nikdy do hloubky nestudoval. Výběr začínal a končil u velikosti, rozlišení, rozhraní, jasu a možná latence. Nic víc. Následující text tedy, prosím, berte jako zkušenosti BFU neboli “Běžného Franty Uživatele”, který se rozhodl namísto 24″ plochého monitoru asi za tři tisíce vyzkoušet obří, zakřivený, ultraširoký a podstatně kvalitnější monitor. K práci i občasnému hraní. Třeba ale budete ve stejné roli brzy i vy, tak se vám může tento článek jako odrazový bod hodit. Situace je vlastně taková, že týden běžně používám zařízení, o kterém až při psaní tohoto textu zjišťuji, jak se liší od podobných konkurentů. Které taky neznám. A o tom převážná část článku bude.

Parametry Huawei MateView GT 34 (Standard Edition)

Huawei MateView GT 34 je primárně herní monitor (typ VA) se čtyřiatřicetipalcovou úhlopříčkou, zakřivením 1500R, ultraširokým poměrem stran 21:9, 3.5K rozlišením 3440 x 1440 pixelů, maximální frekvencí 165 Hz, 4ms odezvou či podporou HDR10. Dál má 4000:1 kontrast, 30bitovou hloubku barev (1,074 miliard odstínů), devadesátiprocentní pokrytí gamutu DCI-P3, stoprocentní sRGB a odchylku Delta-E neboli ΔE menší než 2. Napájen je přes konektor USB-C a tato verze se dá připojit přes dva konektory HDMI druhé generace a DisplayPort ve verzi 1.4. Bohužel pouze poslední jmenovaný způsob zapojení umožňuje dosáhnout na kmitočet 165 Hz, HDMI porty (můj případ) jsou omezeny na 100 Hz.

Monitor už dnes ale není jen hloupý panel se striktně danými a neměnnými papírovými parametry. Vespod zařízení se nachází malý pětisměrový joystick, kterým se ovládá šikovné menu s pokročilými možnostmi. Kromě nastavení jasu, kontrastu, teploty barev a třeba i tlumení modrého světla je zde také několik voleb přímo pro hráče. Nabídka GamingVision nabízí Dark field control se třemi hodnotami ladění jasu pro tmavé zobrazované oblasti, spuštění pěti druhů pevných zaměřovačů v zelené či červené barvě nebo zobrazování frekvence v rohu obrazovky. Pro jednotlivé směry joysticku se dají nastavit i rychlé zkratky, takže ladění monitoru před spuštěním nějaké hry nebo zahájením činnosti může být na pár sekund.

Montáž na stojánek je naprosto banální a monitor je na něm perfektně stabilní. Naklápění lze provádět v hezkém rozmezí -5 až +20 úhlových stupňů a posouvání nahoru a dolů má rozsah jedenácti centimetrů. Přítomny jsou případně i závity pro zavěšení do VESA, konkrétně s roztečí 100 x 100 milimetrů.

Jak jsou na tom konkurenti?

Dobře. Vypadá to skvěle a je to o parník lepší než to, co jsem doposud používal. Ale je to i lepší než srovnatelná konkurence? Chtěl bych to případně vyměnit za něco lepšího a stejně drahého? Herní monitory s 34″ úhlopříčkou nejsou žádný exotický segment, takže je s čím porovnávat. Když jsem zběžně projel nabídku na Heuréce, nabízí se například Xiaomi Mi Curved Display 34, Samsung Odyssey G5 (C34G55) a nebo Dell S3422DWG. Huawei monitor všechny konkurenty převyšuje například množstvím barev, či kontrastem. Jediný Samsung mu pak stačí v maximální frekvenci (Xiaomi a Dell mají 144 Hz). Mnou testovanému monitoru naopak chybí AMD FreeSync nebo režim obraz v obraze.

Xiaomi monitor má bezpochyby navrch díky tomu, že je to kvalitnější IPS panel, jediný z porovnávané čtveřice. Dell a Samsung se ale zase mohou chlubit mnohem nižší 1ms latencí, což by byl asi nejvíc rozhodující aspekt pro spousty hráčů. Když přičtu statický kontrast a jas, vítězí v tomto páru Dell. Při zohlednění poloměru zakřivení ale všechny tři soupeře zase poráží Samsung, protože obepisuje kružnici 1000R. Podobných aspektů, u kterých se monitory střídají v přetahování pozornosti, se najde i víc.

Kde a za kolik se dá sehnat?

Doporučená maloobchodní cena Huawei MateView GT 34 (Standard Edition) je 13 490 Kč, nicméně v ČR je k dostání i o tisícovku levněji. Vzhledem k tomu, že je produkt k dispozici na testování v ČR, můžeme snad předpokládat jeho širší vstup na zdejší trh. Uvidíme. Každopádně můžete sáhnout i po trochu dražší variantě Sound Edition, která má… chvilka napětí… k sobě i soundbar. Ze všech výše porovnávaných monitorů je ten od Huawei každopádně nejdražší.

Koupil bych si Huawei MateView GT 34 (Standard Edition)?

K této otázce musím přihodit ještě jednu podmiňovací. Kdo jsem a co od monitoru čekám? Pokud mi jde třeba o tvorbu v grafických programech a docením hlavně o řád vyšší počet barev a vysoký kontrast, Huawei MateView GT 34 by byl první volba. Jestli jsem hardcore hráč a záleží mi na (papírově) co nejkratší odezvě a obrazových vychytávkách pro hraní her, tam jsou přesvědčivější Samsung či Dell. Každopádně se ale u všech monitorů bavíme o extrémně kvalitních hodnotách, kde by například jakákoli odezva pod 5 milisekund měla stačit snad i těm nejnáročnějším. Xiaomi IPS panel pak disponuje 121% sRGB, což je na první pohled hezká hodnota, ale je ji také nutné zvážit s ohledem na využití monitoru. Může totiž i uškodit.

Suma sumárum: Testovaný Huawei monitor si svou cenu v mnoha ohledech v pohodě obhájí a ve společnosti vybraných konkurentů má své unikátní přednosti. Jestli vám právě ty sednou, pořízením tohoto kousku neprohloupíte.

Jak často a podle čeho vybíráte monitor vy?

