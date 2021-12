Novinka od Huawei: Elegán s důmyslným displejem

Komerční článek

Notebook Huawei Matebook 14s přichází na český trh a dojem dělá nejen vzhledem, ale působivý displej. Novinka nabízí dotykovou podporu a obnovovací frekvenci displeje 90Hz, která vám umožní plynulejší prohlížení. Zároveň podporuje spolupráci na více obrazovkách a nabízí tak ještě chytřejší zážitek. FullView displej má po stranách úzké rámečky a díky tomu nabízí ještě lepší zážitek pro sledování filmů nebo větší prostor pro vaše projekty.

Tohle si za rámeček nedáte

Existuje jen málo dostupných řešení pro zvýšení poměru obrazovky k tělu smartphonů a notebooků. Kamera pod obrazovkou, je jedním z funkčních řešení. To však může ohrozit rozlišení displeje a specifikace předního fotoaparátu. Jak tedy může Huawei MateBook 14s dosáhnout tak vysokého poměru obrazovky k tělu? Bez předního designu „Punch Camera“ to nejde. Nejen, že obsahuje přizpůsobenou PCB malé kamery, která měří pouze 2,25 mm na šířku, což z ní dělá jeden z nejmenších kamerových modulů v oboru. Na horním rámu tak můžete nalézt IR kameru 720P pro rozpoznávání obličeje, aby si stále zachoval vysoký poměr obrazovky k tělu, což vám umožní se ještě lépe ponořit do obsahu.

Displej s velkým rozlišením

Ať už se díváte na obrázky nebo sledujete video ve vysokém rozlišení, budete mít dojem, že obsah ožívá. To jen díky displeji, který podporuje rozlišení 2,5K (2520 x 1680) a nabízí vynikající hustotu pixelů při 213 ppi pro zobrazení i těch nejmenších detailů. Nabízí to nejlepší rozlišení a dokáže vykreslit 1,07 milionu barev s podporou 100% barevného gamutu sRGB3, kontrastnímu poměru 1500:1 a špičkovému jasu 400 nitů. Nechte se unést displejem, který má vše vyzobrazené do detailů.

Všestranné ovládání

Vysoce kvalitní obrazovka se vyznačuje vysokou propustností, velkou lomivostí a také tolerancí vůči korozi, teplotě a žloutnutí. Spolu s 10bodovou podporou více dotyků poskytuje MateBook 14s pohodlí jako na váš chytrý telefon. Tato funkce se bude hodit zejména při zpracovávání úkolů v aplikacích nebo při spolupráci na více obrazovkách.

Pohodlí i pro oči

Kromě zobrazení obsahu ve vysokém rozlišení a živosti, poskytuje notebook hardwarové řešení pro odfiltrování modrého světla, které je škodlivé pro oči. Ve srovnání s tradičním řešením na softwarové úrovni nejenže nevyžaduje žádné ruční nastavení, ale také umožňuje displeji reprodukovat autentické barvy bez žlutého odstínu. Prošel certifikací TÜV Rheinland Low Blue Light a zároveň získal i TÜV Rheinland Flicker Free Certification. Displej zmírňuje únavu očí a zejména při dlouhém užívání je tak chrání.

Nový notebook je také vybaven světelným senzorem. Ať už sledujete videa s vypnutými světly nebo pracujete ve slabě osvětleném prostředí, MateBook 14s dokáže vnímat okolní světlo a podle toho upravuje správnou úroveň jasu.

Co nového ještě vyšlo?

Do rodiny Huawei monitorů se přidaly MateView GT 34” a MateView GT 27”, dva unikátní herní monitory, které pokračují v inovativním duchu řady Mate a zároveň zdědily DNA rodiny GT. MateView GT je ultra zakřivený monitor 1500R s vysokou obnovovací frekvencí 165Hz poskytuje jedinečný zážitek s výkonnými audiovizuálními prvky. Zakoupit ho můžete už nyní na eshopu Huawei, v ostatních obchodech bude k dostání od pondělí 29. 11. 2021.