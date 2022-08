Huawei Mate 50 Pro chce prý vypadat jako iPhone

Ačkoli od ní celkem nedávno upustila, na podzim letošního roku by nakonec mohla společnost Huawei pokračovat v řadě telefonů Mate. Jelikož by se mělo v číselném označování pokračovat, je řeč o mobilech nesoucích označení Huawei Mate 50. Několik nedávných úniků již poodhalilo pravděpodobný vzhled tří zástupců této série a rovněž pár hardwarových parametrů. Po stránce designu se prý můžeme u variant Mate 50, Mate 50 Pro a Mate 50 RS těšit na dost odlišné řešení, přičemž zaujme hlavně druhý jmenovaný.

Podle neoficiálních renderů mají mít základní model Mate 50 a nejluxusnější Mate 50 RS v displeji kvůli foťáku jeden “průstřel” uprostřed u horní hrany. Už to by byla oproti minulé generaci změna, jelikož měl Huawei ve zvyku dávat dopředu dvojitý průstřel do rohu. Mnohem zajímavější je ale údajně chystaný vzhled modelu Mate 50 Pro, na kterém by se měl objevit široký výřez, který je nyní známý hlavně díky iPhonům. Uvidíme, jestli bude tento tah pravdou.

Mezi hardwarové součástky zmíněných tří mobilů by měly údajně patřit procesory Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (omezené jen na 4G), vlastní procesor pro zpracování fotek po rozchodu s firmou Leica, 50MPx hlavní foťák nebo 66W nabíjení.

Jak se vám (ne)líbí tento široký výřez?

Zdroj: GSMA