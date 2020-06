Huawei Mate 40 prý přijde v září. A bude mít něco společného s iPhony

Čínská společnost Huawei, která se stále potýká s americkými restrikcemi, by měla i přes všechny obtíže v září představit další zástupce prémiové řady Mate. Vlajkové telefony této série s pořadovým číslem 40 měly podle některých dřívějších zpráv dorazit později. Interní zdroje teď ale mluví o tom, že firma stíhá. A Huawei prý dokonce zvládne přístroje Mate 40 vybavit nejmodernějšími procesory Kirin 1020 vyrobenými na základě 5nm technologie. Se stejnou výbavou by se měl v podobné době objevit také nový iPhone 12. Firmy Apple a Huawei by tak společně byly prvními na světě, které s touto technologií v masově vyráběných telefonech vyrukují.

Zmíněné čipsety budou pravděpodobně předmětem nedávno navýšené objednávky u taiwanské firmy TSMC. Právě té Američané zakázali další součástky pro Huawei vyrábět. Čínská firma přitom byla na taiwanské v podstatě závislá. Bude zajímavé sledovat, jak situaci s procesory zvládne Huawei po uvedení mobilu Mate 40. Tam teprve možná nastane bod zlomu. Telefon bude i tak citelně trpět na absenci Google služeb a aplikací. Vyjma Číny, kde je toto omezení bezpředmětné a kde se navíc Huawei těší obří oblibě. Společně s telefony Mate 40 by se měly podle dosavadních spekulací objevit i nové chytré hodinky. A to právě také v sérii Mate, což bude novinka.

Jsou pro vás Huawei telefony zajímavé, i když nemají Google aplikace?

Zdroj: IGP